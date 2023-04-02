وزير الرياضة يشيد بانجاز يحيي زكريا بطل مصر للجمباز وفوزه ببرونزية العالم في تركيا

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصرى للجمباز وبعثة المنتخب الوطنى بمناسبة فوز لاعب المنتخب الوطنى للجمباز الفنى "يحيى زكريا" بالميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين، المقامة حاليا في تركيا فى انجاز تاريخى لاتحاد الجمباز.

وتوج يحيى زكريا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بعد تحقيق 13.700 نقطة خلال مشاركته على جهاز المتوازي، ليصبح أول لاعب مصري يحصد ميدالية في بطولات العالم للناشئين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الانجازات على كافة الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين فى المنافسات الدولية ، مبيناً أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التى تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.



كان منتخب مصر للجمباز الفني رجال للناشئين قد حقق المركز التاسع فرق فى بطولة العالم للجمباز المقامة حاليا بتركيا بمشاركة 36 منتخب فى إنجاز جديد للجمباز المصري حيث يعتبر افضل مركز يحققه منتخب الجمباز فى بطولات العالم.

ومن جانبه، أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز بفوز يحيي زكريا بالميدالية البرونزية وتحقيق اول ميدالية لمصر فى بطولة العالم للناشئين فى انجاز كبير لاول مرة يتحقق، مؤكداً ان المستوي لكبير والمتميز الذي يقدمه منتخب مصر للرجال والانسات للناشئين فى الجمباز الفني في بطولة العالم بتركيا نتيجة جهد كبير مبذول خلال الفترة الماضية للاعبين والاجهزة الفنية واتحاد الجمباز .

ووجه رئيس اتحاد الجمباز الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي الدعم المستمر للعبة والمنتخبات الوطنية للجمباز وهو ما أسهم فى تحقيق نتائج متميزة علي المستويين الدولي والقاري.