مشادة بين بسمة وهبة وسعد الصغير: "أنت مازوخي وبتحب تتذل"

نشبت مشادة على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة والفنان سعد الصغير بسبب انكاره الزواج من الراقصة شمس، بعدما اعترف بذلك على الهواء في تصريحات تلفزيونية سابقة، حيث واجهته الإعلامية بأنه قبّل قدمها، واعترف بذلك.

وقال سعد الصغير، إنه كان مرغما على فعل هذا الأمر، وذلك خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار".

سعد الصغير



وقالت "وهبة: "أنت مازوخي يعني بتحب تتذل وتتصرف على إنك مذلول"، ليرد سعد الصغير: "دي مش بنت ناس، مكنتش المفروض توافق على كده".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

