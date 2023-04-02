بريطانيا تحاول التواصل مع مواطنين محتجزين لدى طالبان

تسعى حكومة المملكة المتحدة للتواصل مع 3 مواطنين بريطانيين محتجزين لدى حكومة طالبان في أفغانستان، حسبما أعلنت السلطات اليوم الأحد، ونقلتها وكالة أنباء أسوشيتيد برس.

وذكرت شبكة ”بريسيديوم”، إن الرجال الثلاثة هم، عامل إغاثة، وسائح يبحث عن الإثارة، وشخص ثالث طلبت أسرته عدم الكشف عن هويته.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: ”نعمل بجد لتأمين الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان، وندعم العائلات”.

وحذرت الحكومة البريطانية من كل أنواع السفر إلى أفغانستان، قائلة إن هناك خطرا متصاعدا للإرهاب والاختطاف والاعتقال من قبل السلطات الحكومية.

وتشير إرشادات السفر التي تم تحديثها في 22 مارس/ آذار، إلى أن قدرة بريطانيا على تقديم الدعم القنصلي للمحتجزين ”محدودة للغاية”، نظرا لأن الدولة ليس لديها مسؤولين قنصليين في أفغانستان.

ولم ترد طالبان على الفور على طلبات للتعليق.