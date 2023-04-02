تشكيل مباراة نابولي وميلان في الدوري الإيطالي

أعلن كلا من لوتشيانو سباليتي وستيفانو بيولي، مدربان فريقي نابولي وإي سي ميلان، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو - رحماني - كيم - روي

خط الوسط: انجوسيا - لوبتكي - زيلينسكي

خط الهجوم: بوليتانو - سيموني - كفاراتسخيليا.

بينما جاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: كالابريا - كيير - توموري - هيرنانديز.

خط الوسط: تونالي - بن ناصر - دياز - كرونيتش - لياو

خط الهجوم: جيرو.

ويحتل فريق نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ٧١، بينما يأتي فريق ميلان في المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة.