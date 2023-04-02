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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال مدمر بقوة 7.4 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

صدى البلد

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد دولة بابوا غينيا الجديدة.

وليست هذه الهزة الأرضية الأولي التي تسجل اليوم، فقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، عن تسجيل هزة أرضية جديدة بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت ولاية كاستامونو شمالي تركيا.

وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي"بالإضافة إلي، وقوع زلزال بقوة 5,5 درجة على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية.

وحسب “روسيا اليوم”، أضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص. 

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