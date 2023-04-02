مش بسهولة.. خالد الغندور لزوجته عن توقعها بفوز الأهلي: جت معاكي بالصدفة

علق دينا سليم زوجته الإعلامي خالد الغندور عن توقعتها في مباراة الأهلي والهلال السوداني أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت دينا سليم في برنامجها الإذاعي: “دي مش بسهولة، دي دراسات أنا بدرسها بقالي سنتين تلاتة”، ليرد عليها خالد الغندور: "دي جت معاكي بالصدفة".

يذكر إن الإعلامي الرياضي خالد الغندور وزوجته الإعلامية دينا سليم ، يقدمان برنامج "يا إحنا..يا هما" وذلك على على راديو ON sport FM ، في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وتدور فكرة البرنامج في إطار اجتماعي ترفيهي حول قضايا الرجل والمرأة، إلى جانب الحديث عن الرياضة.

وانضم الغندور الي فريق الناشئين بالزمالك عام 1987، ولعب أول مباراة رسمية مع الفريق الأول للزمالك ضد نادي المقاولون العرب في الدوري المصري 1988-1989.

وفي عام 1997 - 1998 خرج الغندور من الزمالك لكاظمة الكويتي لمدة موسم علي سبيل الإعارة.