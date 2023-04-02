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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 11.. مشكلة بين عائشة بن أحمد وزميلها

صدى البلد

شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث افتعلت شيرين التي تجسدها عائشة بن أحمد مشكلة جديدة مع زميلها في العمل بسبب محاولته التقرب منها.

فيما عرض سيف على سلمي مقابلة والدته ليتقدم للزواج منها لكونه يحبها، و نجح في إقناعها برؤية والدته.

الحلقة العاشرة من مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي أحداثًا مشوقة حيث تواجد الدكتور طه عياد في حفل كبير مع محبيه يوجه له نصائح عن واجبات الزوج والزوجة وتطور المشاكل الزوجية وكيفية مواجهتها.

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فيما تواجه شيرين تبعات طلاقها من رؤوف، حيث تنصحها زوجة والدها بأن تقوم من كبوتها وتراعي أطفالها، أما رؤوف فهو يعيش في عزلة واكتئاب.

أعلنت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد انتهاءها من تصوير مسلسلها الجديد مذكرات زوج والذي تقوم ببطولته مع الفنان طارق لطفى وخالد الصاوي.
 

ونشرت عائشة رسالة شكر لفريق عمل مسلسلها الجديد والذي تخطت بسببه أزمتها الأخيرة بعد وفاة والدها، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:  فركش مذكرات زوج، انشغالي في التصوير ساعدني برشا بش نتعدى اصعب فترة في حياتي، و الحقيقة ما نعرفش اذا هي تعدت وإلا لا.


وأضافت: لكن روحي خدت هدنة كانت محتاجاها، يمكن كنت بش نعيش حاجات اكثر من طاقتي، شكرا لكل صناع العمل الله يرحمك و ينعمك بابا.

خالد الصاوي طارق لطفي المشاكل الزوجية الفنانة التونسية عائشة بن احمد

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