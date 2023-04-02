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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة العمل الإسبانية تنافس على منصب رئيس الوزراء

وزيرة العمل الاسبانية
وزيرة العمل الاسبانية

أطلقت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز حملتها لتصبح أول امرأة تنافس على تولى رئاسة الوزراء في البلاد يوم الأحد في حدث مزدحم في مدريد ، حيث أشار غياب وزيرين بالحكومة إلى تعميق الخلاف بين اليسار التقدمي.

وأعلنت دياز أمام أكثر من 3000 من أنصارها ترشحها للانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في نهاية العام ، والتي تسعى فيها الحكومة الائتلافية اليسارية الحالية للفوز بولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وقالت دياز أمام الحشد بحفاوة بالغة 'اليوم أتقدم خطوة إلى الأمام بكل تواضع. واليوم أريد أن أصبح أول رئيسة وزراء لبلادنا'. 'لأن إسبانيا للمرأة لا يمكن إيقافها ، فلا عودة إلى الوراء'.

شارك في التجمع حلفاء دياز من الحزب الشيوعي الخاص بها إلى الناشطين البيئيين والمثليين والنسويين ، بالإضافة إلى رؤساء بلديات برشلونة وفالنسيا ، ثاني وثالث أكبر مدن إسبانيا ، على التوالي.

ولكن كان الغائب اللافت للنظر هو قيادة حزب بوديموس ، وهو حزب تم تشكيله في عام 2014 بمنصة مماثلة لرسالة مبادرة دياز الجديدة سومار ('اتحدوا').

ولم يظهر أي من الأمين العام لبوديموس ، وزير الحقوق الاجتماعية أيون بيلارا ، ولا وزيرة المساواة إيرين مونتيرو ، بعد أن انتهت مفاوضات اللحظة الأخيرة بشأن شكل الانتخابات التمهيدية الداخلية لسومار إلى طريق مسدود.

دعا بوديموس إلى 'انتخابات تمهيدية مفتوحة' حتى يتمكن الناخبون من تحديد تشكيلة قائمة مرشحي سومار للبرلمان ويريد من دياز الالتزام بها كتابةً.

لكن دياز رفضت هذا الشرط حتى الآن ، مجادلة بضرورة إجراء مفاوضات متعددة الأطراف مع الأطراف الأخرى التي يتألف منها تحالفها.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت بوديموس ستنضم إلى سومار أم ستتنافس ضدها على الناخبين من يسار الوسط.

يمكن أن تكون الانتخابات المحلية والإقليمية المقرر إجراؤها في 28 مايو بمثابة الرائد لقياس جاذبية بوديموس الانتخابية ، والتأثير على القرارات المستقبلية بشأن إبرام صفقة حملة مع سومار أو إجراء عرض منفصل.

على الرغم من أنها لم تصدر بعد برنامجًا تفصيليًا ، فقد حددت دياز الخطوط العريضة لبيانها ، بما في ذلك 'ميثاق حقوق' جديد و 'عقد' ديمقراطي واقتصادي واجتماعي للعقد القادم.

كما أشادت بإنجازات وزارتها ، مثل رفع الحد الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل الموالي للنقابات.

دياز ، 51 عاما ، تنحدر من منطقة غاليسيا الشمالية الغربية وهي ابنة وابنة أخت زعماء شيوعيين بارزين. وفقًا لاستطلاع حديث أجراه مركز الدراسات الاجتماعية المملوك للدولة ، فهي السياسية الإسبانية التي حصلت على أعلى نسبة موافقة ، بمتوسط ​​4.89 من أصل 10.

في عام 2019 ، تم تعيينها من قبل زعيم بوديموس السابق بابلو إغليسياس خلفًا له بعد استقالته من الحكومة ، على الرغم من أن الاثنين قد اختلفا منذ ذلك الحين.

انتقد إغليسياس ، الذي لا يزال يتمتع بنفوذ كبير على قاعدة بوديموس كمعلق إعلامي بارز ، دياز مرارًا بسبب ما وصفه براحة مع الحزب الاشتراكي المنافس وفشلها في اتخاذ موقف بشأن قضايا مثل إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.

كان رد دياز: 'أنا لا أدين لأحد بأي شيء'.

قانون العمل الحزب الشيوعي الحقوق الاجتماعية برشلونة وفالنسيا الحكومة الائتلافية الانتخابات التمهيدية

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