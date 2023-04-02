محافظ الغربية يشارك 200 من ذوي الهمم الإفطار الجماعي بمدرسة ناصر

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية 200 طالب وطالبه حفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم للعام الثاني على التوالي بمدرسة ناصر الزراعية بطنطا، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا وقيادات مديرية التربية والتعليم.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للطلاب ولجميع الحاضرين بمناسبة شهر رمضان الكريم وبمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، موجهاً الشكر لكافة القائمين على هذا الحفل بقيادة المهندس ناصر حسن ومديري الإدارات وكافة العاملين.

وأكد رحمي على حرصه الدائم لمشاركة أبنائه من ذوي الهمم في الأنشطة والفعاليات الخاصة بهم، حيث دار ناقش بين المحافظ والطلاب من القلب إلى القلب قائلاً "سعيد بوجودي وسط أبنائي، وانتظر ذلك اليوم من العام إلى العام، فأنتم البسمة والأمل في المحافظة".

من جانبهم أبدى الطلاب سعادتهم لحضور المحافظ وحرصه على التواجد بينهم ومشاركتهم الإفطار، كل عام، كما شهد المحافظ عدداً من الفقرات الفنية التي قدمها طلاب المدرسة الفكرية بغرب المحلة، الصم وضعاف السمع بإدارة زفتى ومعهد النور للمكفوفين بإدارة غرب طنطا، واختتم اللقاء بتوزيع الهدايا والتقاط الصور مع ذوي الهمم.

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