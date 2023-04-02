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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبدالرحمن: الأهلي لا يخشى المنافسين.. وكنت واثقا في قدرة كولر على التعامل مع الهلال

الأهلي
الأهلي

أكد عادل عبدالرحمن نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر كان من المفترض صعوده متصدرًا، لكن دائمًا تكون هناك أزمة في دور المجموعات بدوري الأبطال، وهي وجود حالة من الإرهاق الشديد لدى اللاعبين بسبب ضغط المباريات والمشاركة قبلها في كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشـة قناة Etc: "الأهلي لديه خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية، وأعتقد أن الفرصة كبيرة من أجل الفوز بها، والفريق البطل لا يخشى أي منافس، فقط عليهم اللعب برجولة، لأن كل فرق إفريقيا هي من تخشى الأهلي".

وأضاف: "ما حدث في استاد القاهرة كان ملحمة جماهيرية، والأهلي قدم أداءً جيدًا وحسين الشحات صنع فارق كبير بعد نزوله الشوط الثاني، ولو كانت هذه المباراة لا يوجد فيها ضغط عصبي كان سيكون فيها مستوى أفضل ونتيجة أكبر من جانب الفريق الأحمر".

وأتم: "مارسيل كولر مدرب لديه شخصية هادئة، وهو يحب المباريات الكبرى التي يكون فيها ضغط عصبي، وهي ميزة بشكل عام لأصحاب الجنسية السويسرية والألمانية، فهم قادرون على التعامل مع الضغوط، ولذلك كنا الأحسن والأفضل خلال اللقاء".

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