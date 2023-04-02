أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للسعودية

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث كان في استقباله الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في مطار جدة.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي بدأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية، ووصل إلى مدينة جدة بعد الإفطار؛ واستقبله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أن العلاقات المصرية السعودية، على مستوى القيادة والشعبين، متماسكة على مر التاريخ، متابعًا:"محدش هيقدر يفرق بين القيادتين والشعبين، وهناك تنسيق في جميع الملفات السياسية والعسكرية، وميع الأزمات ومنها الحرب الروسية الأوكرانية".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية؛ تأتي لتنسيق المواقف بين البلدين؛ فيما يخص أي قرارات تتعلق بالإقليم ومنطقة العالم العربي؛ لأن الدولتين يتشاركان في جميع الملفات.

ووجه موسى، الشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والشعب السعودي الشقيق؛ مؤكدًا أن الشعبين المصري والسعودي أشقاء، ومترابطين.