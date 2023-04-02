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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلتزم الصمت.. لماذا تهرب بايدن من التعليق على لائحة اتهام ترامب

بايدن
بايدن

عندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تأثير لائحة اتهام سلفه في البيت الأبيض ومنافسه السياسي دونالد ترامب على أمريكا ، كان رد الرئيس الأمريكي أكيدًا: لا تعليق.

وقال بايدن بعد أن ضغط عليه الصحفيون عدة مرات 'لن أتحدث عن لائحة اتهام ترامب'.

كان بايدن يواصل استراتيجية شحذها البيت الأبيض تجاه ترامب على مدى عامين - الصمت من ذهب. الآن بعد أن تم توجيه الاتهام إلى ترامب في قضية الأموال الصامتة في نيويورك ، يشير مسؤولو البيت الأبيض إلى أنهم يخططون لاتباع نفس قواعد اللعبة 'التزام الصمت والاستمرار'.

يمكن اختبار هذه الخطة في الأيام المقبلة، حيث يحتشد الجمهوريون حول ترامب ، ويهاجمون النظام القضائي الأمريكي ، ويضع البعض ، بما في ذلك النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا ، خططًا لاحتجاج مدينة نيويورك يوم الثلاثاء - وهو اليوم الذي يكون فيه الرئيس السابق. في المحكمة في مانهاتن - أن يخشى البعض أن يتحول إلى عنف.

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يمكن اختبار هذه الخطة في الأيام المقبلة، حيث يحتشد الجمهوريون حول ترامب ، ويهاجمون النظام القضائي الأمريكي ، ويضع البعض ، بما في ذلك النائبة مارجوري تايلور جرين من جورجيا ، خططًا لاحتجاج مدينة نيويورك يوم الثلاثاء - وهو اليوم الذي يكون فيه الرئيس السابق. في المحكمة في مانهاتن - أن يخشى البعض أن يتحول إلى عنف.

قال الاستراتيجيون الديمقراطيون إن الصمت المتعمد من جانب بايدن وفريقه له معنى سياسي.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية كارين فيني: 'يجب على الإدارة أن تستمر في فعل ما فعلته طوال الوقت ، والتركيز على الحكم ومعالجة مخاوف الأمريكيين'. 'هذه لحظة لطمأنة الأمريكيين من خلال الاستمرار في إظهار كيف تبدو القيادة القوية والمستقرة والفعالة.'

من المقرر أن يسافر بايدن يوم الاثنين إلى منشأة تصنيع في مينيسوتا ومن المتوقع أن يكون في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ، حيث من المقرر أن يسلم ترامب نفسه للسلطات في نيويورك ، حيث وجهت له هيئة محلفين اتهامات.

وقالت الخبيرة الإستراتيجية الديمقراطية ليس سميث عن استراتيجية البيت الأبيض بشأن ترامب: 'لقد كانوا أذكياء في البقاء خارجها'. 'في عام 2020 ، استفاد جو بايدن من إجهاد الناخبين من فوضى إدارة ترامب. الشاشة المنقسمة للرئيس بايدن التي ركزت على أداء وظيفته بشكل جيد مقابل ترامب والحزب الجمهوري في حالة من الفوضى ستساعده فقط.'

أشار ترامب كرئيس علنًا إلى بايدن على أنه مجرم ووصف المتظاهرين بـ 'البلطجية'. يواجه ترامب تحقيقات أخرى تتعلق بدوره في 6 يناير 2021 ، واقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي من قبل أنصاره وجهوده لإلغاء خسارته في عام 2020 أمام بايدن.

قال البيت الأبيض إنه لن يعلق على ترامب لأن أفعاله تخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل التابعة لبايدن ، والتي تعهد الرئيس بتركها مستقلة.

قد يتغير هذا الحساب إذا اندلع أنصار ترامب الغاضبون من التهم الجنائية في أعمال عنف وبمجرد أن يبدأ بايدن حملة إعادة انتخاب متوقعة وقد يضطر في النهاية إلى مواجهة ترامب مباشرة في مرحلة النقاش. يسعى ترامب لاستعادة الرئاسة في عام 2024.

لم يكن بايدن قد تولى الرئاسة بعد عندما وقع هجوم الكابيتول. في ذلك اليوم ، حث بايدن ترامب على إلغاء مثيري الشغب ، وطالبه على وسائل التواصل الاجتماعي 'بالذهاب على التلفزيون الوطني الآن للوفاء بيمينه والدفاع عن الدستور'.

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير التعليق يوم الجمعة على أي احتياطات قد تتخذها الحكومة الفيدرالية ، باستثناء القول إننا 'مستعدون دائمًا' لاحتمال اندلاع أعمال عنف. وكرر جان بيير دعم بايدن للناس 'للاحتجاج السلمي'.

ومن المقرر أن يدفع ترامب بأنه غير مذنب في التهم الموجهة إليه وأشار إلى أنه لن ينسحب من السباق.

يرى بايدن أن سلفه يؤجج حركة خطيرة ، وتحذيراته من التطرف 'ماجا' صادقة ، بحسب شخصين تحدثا مع الرئيس مؤخرًا.

أشارت الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية دونا برازيل إلى أن بايدن لم يعلن رسميًا عن نفسه مرشحًا لانتخابات عام 2024 ولا يحتاج إلى التعليق على مأزق ترامب.

وقال برازيل: 'الرئيس بايدن ليس مرشحًا ، وفي حين أنه قد يكون له رأي أو قد لا يكون ، لا أرى سببًا يجعل الرئيس يضع يديه على ميزان العدالة لفرع آخر من الحكومة'.

أمريكا ترامب عنف دونالد ترامب مانهاتن البيت الأبيض

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