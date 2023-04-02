بسبب قرار “غبي”.. بايدن يثير غضب البريطانيين

وصف النائب البريطاني، بوب سيلي، قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعدم القدوم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بالغباء.

وقال سيلي، وهو محافظ في لجنة اختيار الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، إن البيت الأبيض اتخذ "قرارًا غبيًا" بدعوة بايدن إلى إعادة التفكير في جدول أعماله.

وأضاف: “يبدو الأمر غير مبالي إلى حد ما، وأنا أميل إلى قول شيء آخر عنه لأنه لا يخطط للمجيء”.

وأوضح أن مثل هذه الأحداث تحدث "مرة واحدة في العمر"، لذلك ينبغي للمرء أن يعتقد أن بايدن، بصفته رئيس الدولة، يجب أن يحضر الحدث.

وأضاف سيلي: "لو كنت رئيسًا للولايات المتحدة ، لكنت سأحضر تتويج ملك إنجلترا - لا يوجد خياران، يبدو أنه قرار غبي".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “التلجراف” أنه بدلاً من بايدن، يمكن أن تحضر زوجته جيل حفل تتويج الملك المخطط له في مايو المقبل.

وأشار مصدر مقرب من إدارة الرئيس الأمريكي إلى كبر سنه وحقيقة أن الرحلات الخارجية "تزعجه"، بالإضافة إلى ذلك، من المقرر بالفعل أن يزور بايدن أيرلندا في أبريل.