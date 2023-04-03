هندسة القاهرة تعلن تفاصيل الإفطار الجماعى بالكلية

أعلن اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة عن إقامة أكبر إفطار جماعي في تاريخ الكلية بفرعها الرئيسي بالجيزة، وذلك بتكوين الشكل الهندسي لفانوس رمضان بالمنطقة الواقعة أمام البوابة الرئيسية للكلية ومبنى الإدارة.

كما سيتم عمل أنشطة ثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وعلمية قبل الإفطار مباشرة، كما سيتم عمل فقرة إنشاد ديني بعد الإفطار.

وأيضا ستتم تغطية اليوم كاملًا (Photography- Videography) بشكل احترافي لضمان تخليد هذا اليوم بكافة تفاصيله.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، ينظم مركز تعليم اللغات الأفريقية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد الكلية، عددا من الدورات التدريبية لتعليم اللغات الأفريقية الكبرى الأكثر انتشارا في أفريقيا وهي: (السواحيلية - الهوسا - الأمهرية - الفولانية - الصومالية) بهدف فتح جسور التواصل والتفاهم بين مصر والدول الأفريقية للناطقين بهذه اللغات والانفتاح على أفريقيا وتعزيز التواصل والتعاون معها دولًا وشعوبًا.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تهتم بالملف الأفريقي، وتدعم دور مصر الريادي في القارة الأفريقية، وتعزيز الترابط والتقارب مع سائر الدول الأفريقية، ودعم العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي لتحقيق التكامل الأفريقي بمعناه الواسع، مؤكدًا أن كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة صرح مصري رائد في كافة التخصصات والشؤون الأفريقية، وتوظف خبراتها وإمكانياتها البحثية والخدمية باعتبارها بيت خبرة أفريقيا، بالإضافة إلى دور الكلية قي تعميق المعرفة بشؤون القارة السمراء، ودفع وتوثيق العلاقات المصرية والعربية مع أفريقيا.