رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: مسابقة المسرح خلال شهر مايو

كشف الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية التى ينظمها اتحادات الطلاب بالجامعة للطلاب خلال شهر رمضان .
وقال عبد الله عرمش لـ صدى البلد ، إن روساء اتحادات الكليات سيجتمعون هذا الأسبوع لتحديد الأنشطة الطلابية التى يتم طرحها امام الطلاب خلال شهر رمضان الكريم .
وأكد أن الأنشطة الطلابية ستكون من بينها الندوات والدورات التدريبية وأنشطة طلابية بسيطة مراعاة ظروف الصيام .
وأوضح أن البروفات الخاصة بالمسرح مستمرة، استعدادا لمسابقة المسرح التى يتم عقدها خلال شهر مايو القادم .