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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: مسابقة المسرح خلال شهر مايو

المسرح
المسرح

كشف الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية التى ينظمها اتحادات الطلاب بالجامعة للطلاب خلال شهر رمضان .

وقال عبد الله عرمش لـ صدى البلد ، إن روساء اتحادات الكليات سيجتمعون هذا الأسبوع لتحديد الأنشطة الطلابية التى يتم طرحها امام الطلاب خلال شهر رمضان الكريم .

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وأكد أن الأنشطة الطلابية ستكون من بينها الندوات والدورات التدريبية وأنشطة طلابية بسيطة مراعاة ظروف الصيام .

وأوضح أن البروفات الخاصة بالمسرح مستمرة، استعدادا لمسابقة المسرح التى يتم عقدها خلال شهر مايو القادم .

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