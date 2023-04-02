رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: مسابقة المسرح خلال شهر مايو

الأحد 02/أبريل/2023 - 02:10 ص 4/2/2023 2:10:47 AM

كشف الطالب عبد الله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، عن الأنشطة الطلابية التى ينظمها اتحادات الطلاب بالجامعة للطلاب خلال شهر رمضان .

وقال عبد الله عرمش لـ صدى البلد ، إن روساء اتحادات الكليات سيجتمعون هذا الأسبوع لتحديد الأنشطة الطلابية التى يتم طرحها امام الطلاب خلال شهر رمضان الكريم .

وأكد أن الأنشطة الطلابية ستكون من بينها الندوات والدورات التدريبية وأنشطة طلابية بسيطة مراعاة ظروف الصيام .

وأوضح أن البروفات الخاصة بالمسرح مستمرة، استعدادا لمسابقة المسرح التى يتم عقدها خلال شهر مايو القادم .