مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية خاصة في ذكرى العاشر من رمضان

نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان: "الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان من واقع الوثائق اليهودية"، تزامنا مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

بدأت الاحتفالية بعرض الفيلم التسجيلي: "لمحات من انتصارات العاشر من رمضان".

وقدم خلال الإحتفالية، عرضا لإستراتيجيات الحرب والجهد الكبير الذى قامت به الدولة لتحقيق النصر.

الخداع الاستراتيجي

وقال اللواء أركان حرب د. محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن مصر نجحت فى الخداع الاستراتيجي، وهو بمثابة 50% من الانتصار فى حرب اكتوبر.



وأعلنت مكتبة الإسكندرية على هامش الاحتفالية استعادة جواز سفر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.