نشأت الديهي: الشعب المصري سينتصر على كل الصعاب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تجول بالأمس في شرق القناة، لمتابعة الارتكازات الأمنية والكمائن، وتناول الإفطار مع الجنود والضباط، وهذا بمثابة رسالة بأن سيناء أصبحت خالية من الإرهاب، بدليل ان رأس الدولة وكبارة قادة الجيش متواجدين في سيناء.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الحركة في سيناء منذ عدة سنوات كانت الحركة صعبة، ولم تكن بهذه الحرية، معقبًا: "مصر بتعلن أنها انتصرت في معركة الإرهاب بكلفة عالية، وربما تكون الأرواح التي زهقت هي أغلى ما في هذه الفاتورة، لكن الأوطان تستمر بتضحيات أبنائها".



ولفت إلى أن الحديث بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والجنود كان بلغة أبوية، معقبًا: "الرئيس كان بيكلم الجنود كأنه بيكلم أولاده، وأسئلته كانت عادية جدّا".



ولفت إلى أن الرئيس تحدث مع أولاده من الجنود، وطالبهم باليقظة على مدار الساعة، وعدم الغفلة، أو الاطمئنان، لان اليقظة هي الضمانة الأولى لعدم عودة الإرهاب مرة أخرى، كما طالبهم بالحديث مع قادتهم في كل المشاكل، لأن الحديث ينشر الوعي بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية في كافة المجالات، معقبًا: "ما ينفعش أحط رأسي في الرمل زي النعام".



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بأن أزمة الدولار ستصبح من التاريخ، مثلما أصبح الإرهاب من التاريخ، مشيرًا إلى أن الشعب المصري سينتصر على كل الصعاب، فلا يوجد شعب في العالم يمتلك نفس مواصفات الشعب المصري، معقبًا: "أنا لم أقل الشعب المصري أفضل شعب، ولكننا شعب لديه إمكانيات خاصة، ونتعامل مع امكانياتنا بطريقة خاصة".

وأوضح أن هناك أزمة اقتصادية طاحنة أدت لانهيار سلسلة من البنوك العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتضخم حاد في كل الاقتصاديات العالمية، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة في أمريكا ارتفع من صفر لـ5%، وهناك مخاوف عالمية من حدوث كساد تضخمي.

