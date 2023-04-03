الحساب نهاية الموسم.. تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي أزمة أحمد عبد القادر

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، علي أزمة أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد: “مقدر غضب جماهير الأهلي من عبد القادر وأفشة لسوء مستواهم في مباراه الهلال والمباريات الاخيره وده وارد في كره القدم اولا تم عقاب عبد القادر من مدير الكره بسبب الفيديو المنتشر مع كولر واعتقد هيبقي في عقاب ايضا من كولر ولكن لمصلحه الفريق الحساب نهايه الموسم”.

لقطة أحمد عبد القادر تثير الجدل

صعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، بفوز عريض على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

وأظهر أحمد عبد القادر انفعالًا غير مفهومَا وغضبًا عقب استبداله في الدقيقة 62، ودخول حسين الشحات بديلا له، والذي تمكن من إحراز هدفي الحسم.

كما رفض أحمد عبد القادر طلب كولر بالاحتفال مع الجماهير عقب اللقاء، وهو ما أثار غضب المدرب السويسري تجاه اللاعب.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الأحد، توقيع عقوبة مالية على لاعب الفريق أحمد عبد القادر نظرًا لما بدر منه، عقب مباراة الهلال السوداني، والتي أقيمت مساء يوم السبت.