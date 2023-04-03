ميدو يكشف طريقة لعب مدرب الزمالك الجديد ويعلن قدوم مدير كرة جديد

أكد أحمد حسام ميدو، أن مدرب الزمالك الجديد، صاحب شخصية قوية، ويملك سيرة ذاتية قوية.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مدرب الزمالك الجديد يملك شخصية قوية جدا وأسلوب لعبه يتماشى مع فريق الزمالك المتواجد حاليا".



وأضاف: "الزمالك مازال يملك أهدافا هذا الموسم من خلال التواجد في وصافة جدول ترتيب الدوري للحاق بدوري أبطال أفريقيا والتحضير للبطولة العربية".



واختتم: "الزمالك سيعلن عن مديره الفني الجديد خلال 48 ساعة، وسيعلن الزمالك التعاقد مع مدير كرة صاحب شخصية قوية وسيتم دعمه، فضلا عن أن المدرب الجديد سيتواجد معه معاونين مصريين"