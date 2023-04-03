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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة رئيسة الوزراء| مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الفنلندية.. تفاصيل

رئيسة الوزراء الفنلندية
رئيسة الوزراء الفنلندية

أعلنت وزارة العدل الفنلندية، اكتمال عملية فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية الفنلندية بفوز حزب الائتلاف الوطني، وفقا لوكالة تاس الروسية.

و‏حصل حزب الائتلاف الوطني الفائز بقيادة بيتيري أوربو على 20.8٪ من الأصوات وحصل على 48 مقعدا من أصل 200 في البرلمان الجديد. 

 

ويليه حزب الفنلنديين بقيادة ريكا بورا بنسبة 20.1٪ من الأصوات و46 مقعدا، بينما جاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيسة الوزراء الفنلندية الحالية سانا مارين في المركز الثالث بنسبة 19.9٪ من الأصوات و43 مقعدا.‏

 

ومن بين الأحزاب الفائزة الآخري، حزب الوسط الفنلندي (11.3٪، 23 مقعدا)، وتحالف اليسار (7.1٪، 11 مقعدا)، والرابطة الخضراء (7٪، 13 مقعدا)، وحزب الشعب السويدي (4.3٪، 9 مقاعد)، والديمقراطيون المسيحيون (4.2٪، 5 مقاعد)، وحزب الحركة الآن (2.4٪، مقعد واحد)، ولم تتجاوز الأحزاب الأخرى العتبة الانتخابية بحصولها على ما مجموعه 1.0٪ من الأصوات.‏

 

‏وأجريت الانتخابات البرلمانية في فنلندا أمس الأحد، وبلغت نسبة إقبال الناخبين 71.9٪، وسيتم تأكيد نتائج الانتخابات رسميا في 5 أبريل، بينما يبدأ البرلمان الجديد العمل في 11 أبريل.‏

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