مفاجأة.. 45% من الشعب الأمريكي يؤيدون محاكمة ترامب

كشف استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين، أن 45% من الشعب الأمريكي يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب يجب أن يواجه الاتهامات الموجهه ضده.

وكان قال مكتب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سيدلي ببيان من مقر إقامته في فلوريدا، قبل محاكمته في محكمة نيويورك يوم الثلاثاء.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال مكتب الرئيس الأمريكي السابق: "سيلقي دونالد ترامب ، الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا من مار إيه لاجو في بالم بيتش، فلوريدا يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023".

ومن المتوقع أن يمثل ترامب، الثلاثاء، أمام محكمة في نيويورك، حيث سيتم قراءة الاتهامات عليه، وسيرفض الاعتراف بها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ترامب يستعد للمعركة ويعتبر الاتهامات اضطهادا سياسيا.