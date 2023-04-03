الأيادي الناعمة.. لبني ولمياء شقيقتان تقدمان سحور رمضان على عربية فول.. فيديو

علي عربة متنقلة في الشارع، وبملابس رمضانية مبهجة، تقفا الشقيقتان لبني ولمياء عاشور، في ليالي رمضان لبيع طعام السحور، في مشروعهما الصغير.

وتحدثا لبني ولمياء عن فكرة مشروعهما، إلي عدسة “صدي البلد”، وبيع الطعام في ليالي رمضان علي عربية متنقلة في الشارع.

وقالت لبني إن فكرة المشروع بدأت منذ ثلاث سنوات، ويقدمان أطباق وأصناف طعام خاصة بالسحور، ومنها البطاطس المقلية، والفول بالقشطة، وفول بالزبدة، وأنواع مختلفة من البيض.

وتابعت أن أسعار أطباق الطعام، تتراوح من 15 جنيهًا إلي 30 جنيهًا، علي حسب صنف الطعام المطلوب.

وعقبت لمياء، أنها تبدأ تجهيز الطعام مع شقيقتها منذ الساعة 11 ليلًا في الشارع، وحتي الساعة الثالثة صباحًا، ولا يوجد خوف من الوقوف في الشارع وتشعران دائمًا بالأمان.

وأوضحت أنه يوجد العديد من الناس في الشارع يشجعونهن علي مشروعهن، ولديهم زبائن منذ سنوات عديدة، ويطلبون الفول الخاص من أيديهن.

وتحلم الشقيقتان لمياء ولبني، بافتتاح مطعم خاص بهن، والقيام بخيمة رمضانية العام القادم في شهر رمضان المبارك، لجذب عدد أكبر من الزبائن.