استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، استشهاد مواطن متأثرا بجروحه وإصابة آخر بجروحٍ حرجة، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وبارتقاء الشاب في نابلس، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 93 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من بلدة حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

وكان قد التقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، امس الأحد، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ودعا الملك عبدالله الثاني المجتمع الدولي للتصدي للتصريحات الإقصائية والعنصرية التي صدرت أخيرًا عن بعض المسؤولين الإسرائيليين.