مسئول مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تكشف تفاصيل تقديم الرعاية الطبية بالبيوت

كشفت الدكتورة نهي الصناديدي، مسئول مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، تفاصيل تقديم الرعاية الطبية بالبيوت قائلة: إن المبادرة بدأت مع بداية شهر رمضان الكريم، بحوالي 250 فريقا طبيا مجهزا فى المحافظات التي دخلتها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضافت الدكتورة نهي الصناديدي، مسئول مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الفرق الطبية بالمبادرة تنقسم إلى نوعين، الأول: فرق طبية يكون بها طبيب بشري، وتستهدف أنواع معينة من أهالي مرضي الأمراض المزمنة من السكر والضغط، الذين لديهم حالات مرضية خاصة ويكونوا غير قادرين على الخروج من المنزل والتوجه إلى المنشآت الصحية.

وتابعت أن هذا الفريق يقوم بعمل كل المتابعة المطلوبة لمريض السكر والضغط من الكشف والفحص الكامل ويصرف أدوية المريض وغيرها من المميزات، لافتة إلى أنه يتم استغلال تواجد الفريق الطبي لكل أفراد الأسرة وأهل المريض وبتقديم ثقافة صحية عن مرضي السكر والضغط ويكونوا على اتصال مع الأطباء.