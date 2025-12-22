نادي مانشيستر سيتي يدعم مرموش في أمم أفريقيا

دعم نادي مانشيستر سيتي عمرو مرموش نجم منتخب مصر في المباراة الأولي ل منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

وكتب الصفحة الرسمية لمانشيستر سيتي عبر الفيس بوك :" نتمنى كل التوفيق لعمر مرموش وهو ومصر يبدأون مشوارهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية الليلة ".



ويستعد منتخب مصر لافتتاح مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عندما يواجه منتخب زيمبابوي مساء اليوم الإثنين، في بداية رحلة الفراعنة نحو استعادة اللقب القاري والسعي لإضافة النجمة الثامنة على قميص المنتخب الأكثر تتويجا بالبطولة.

وتحمل مواجهة زيمبابوي أهمية خاصة كونها الظهور الأول للعميد حسام حسن، في أمم أفريقيا كمدير فني للمنتخب ، بعدما سبق له المشاركة لاعبًا في عدة نسخ، كان آخرها نسخة 2006 التي توج خلالها الفراعنة بلقب البطولة.

تصفيات مثالية للفراعنة

ودخل منتخب مصر البطولة، بثقة كبيرة بعدما حقق العلامة الكاملة خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب ، حيث فاز في أربع مباريات متتالية جمع خلالها 12 نقطة ليحسم التأهل رسميًا قبل نهاية التصفيات بجولتين.