كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei ، ريتشارد يو ، مؤخرًا في منتدى China EV100 أن معدل فشل Huawei ليس سوى جزء بسيط من Apple ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نظام إدارة الجودة في الشركة. فعندما تولى يو العمل لأول مرة ، كان معدل فشل Huawei أعلى بكثير من معدل فشل Apple ، لكن الوضع انعكس الآن.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، فإن استثمار Huawei المستمر في البحث والتطوير ، والذي بلغ 25.1٪ من عائداتها السنوية في عام 2022 ، قد مكّن الشركة من تحقيق هواتف ذكية عالية الجودة وتجربة أفضل للمستهلكين.

تم التأكيد على تركيز الشركة على الجودة والمستهلكين من قبل يو تشنغ دونغ ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei Consumer Business Group ، الذي صرح بأن الجودة هي الأولوية القصوى لشركة Huawei ، فوق التكلفة والأرباح.

ويعتبر أحدث الأجهزة الرائدة من Huawei ، سلسلة P60 وهاتف Mate X3 القابل للطي ، هي شهادة على التزام الشركة بتوفير أفضل تجربة مستخدم للعملاء. تأتي هذه الهواتف الذكية مزودة ببرنامج يعمل بنظام تشغيل HarmonyOS ، مما يوفر تجربة مستخدم خالية من الأخطاء وأكثر سلاسة.

في المقابل ، تتوفر الإصدارات الأخيرة من Apple بالأخطاء والأعطال البرمجية التي عطلت نظام iOS ، مما يسلط الضوء على تحديات إضافة ميزات جديدة للهواتف الذكية.

على الرغم من أن شركة Apple قد تكون منخفضة المستوى في ابتكاراتها ، إلا أنه من الضروري للشركة معالجة هذه الأخطاء للحفاظ على مكانتها في السوق.

بشكل عام ، فإن نجاح هواوي في تحسين معدل فشلها وتوفير تجربة عملاء أفضل يوضح أهمية التحسين المستمر والاستثمار في البحث والتطوير. مع استمرار تطور سوق الهواتف الذكية ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتكيف شركات مثل Huawei و Apple وتبتكر لمواجهة تحديات المستقبل.