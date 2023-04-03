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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة صادمة..هواتف Huawei أفضل من هواتف iPhone

مفاجأة صادمة..هواتف
مفاجأة صادمة..هواتف Huawei أفضل من هواتف iPhone

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Huawei ، ريتشارد يو ، مؤخرًا في منتدى China EV100 أن معدل فشل Huawei ليس سوى جزء بسيط من Apple ، مما يمثل تحولًا كبيرًا في نظام إدارة الجودة في الشركة.  فعندما تولى يو العمل لأول مرة ، كان معدل فشل Huawei أعلى بكثير من معدل فشل Apple ، لكن الوضع انعكس الآن.

وبحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، فإن استثمار Huawei المستمر في البحث والتطوير ، والذي بلغ 25.1٪ من عائداتها السنوية في عام 2022 ، قد مكّن الشركة من تحقيق هواتف ذكية عالية الجودة وتجربة أفضل للمستهلكين.

 

تم التأكيد على تركيز الشركة على الجودة والمستهلكين من قبل يو تشنغ دونغ ، الرئيس التنفيذي لمجموعة Huawei Consumer Business Group ، الذي صرح بأن الجودة هي الأولوية القصوى لشركة Huawei ، فوق التكلفة والأرباح.

 

ويعتبر أحدث الأجهزة الرائدة من Huawei ، سلسلة P60 وهاتف Mate X3 القابل للطي ، هي شهادة على التزام الشركة بتوفير أفضل تجربة مستخدم للعملاء.  تأتي هذه الهواتف الذكية مزودة ببرنامج يعمل بنظام تشغيل HarmonyOS ، مما يوفر تجربة مستخدم خالية من الأخطاء وأكثر سلاسة.

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في المقابل ، تتوفر الإصدارات الأخيرة من Apple بالأخطاء والأعطال البرمجية التي عطلت نظام iOS ، مما يسلط الضوء على تحديات إضافة ميزات جديدة للهواتف الذكية.

 

على الرغم من أن شركة Apple قد تكون منخفضة المستوى في ابتكاراتها ، إلا أنه من الضروري للشركة معالجة هذه الأخطاء للحفاظ على مكانتها في السوق.

 

بشكل عام ، فإن نجاح هواوي في تحسين معدل فشلها وتوفير تجربة عملاء أفضل يوضح أهمية التحسين المستمر والاستثمار في البحث والتطوير.  مع استمرار تطور سوق الهواتف الذكية ، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتكيف شركات مثل Huawei و Apple وتبتكر لمواجهة تحديات المستقبل.

Huawei Apple HarmonyOS P60 Mate X3 هواوي

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