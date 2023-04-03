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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: جلسات الفتح الفنى والمالى لقطع الأراضي الصناعي الأقل من ٥ أفدنة.. غدا

صدى البلد

تعقد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين  جلسات الفتح الفنى والمالى لقطع الأراضي الصناعي الأقل من ٥ أفدنة بنظام المظاريف المغلقة والتي قد سبق طرحها في الفترة من 1 - 3 – 2023 إلى 15 – 3 – 2023.

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الأراضى المطروحة بالمدن الجديدة


وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موعد عقد جلسات الفتح الفني والمالي للأراضي بمدينتي أسيوط الجديدة وسوهاج الجديدة كالآتي:

يوم الثلاثاء 4/4/2023

قطعة الأرض رقم (۱۸) بمنطقة باقي الحي الثاني بمساحة ٩٣٥ متر مربع ونشاطها تجاري بمدينة أسيوط الجديدة.

وقطعة الأرض رقم (٥) بمركز الخدمات الرئيسي بمساحة ١٢٦٦ متر مربع بنشاط تجاري وإداري وسكني بمدينة أسيوط الجديدة.
وقطعه ارض رقم ( ١٦ ) بمركز خدمات الحي الثاني بمساحة ٣٦١٨  متر مربع بنشاط صحي بمدينة أسيوط الجديدة.
وقطع أراضي رقم ( ٥٠،٤٩,٤٨,٤٧ ) بالمنطقة الصناعية الثانية بمساحة ١٢٠٠ متر مربع بنشاط مخزن ما عادا دوائي وغذائي بمدينة أسيوط الجديدة.
وقطعة الأرض رقم (٦) بمركز خدمات الحي الأول بمساحة ۱۱۷۱ متر مربع بنشاط تجاري بمدينة أسيوط الجديدة.

يوم الأربعاء 5/4/2023

قطعه ارض رقم ( ۳۰ ) بمركز خدمات المدينة الرئيسي بمساحة ٨٠٢٣ متر مربع بنشاط تجاري بمدينة أسيوط الجديدة.

قطعة الأرض رقم (٦) بمركز خدمات المرحلة العاجلة بمساحة ٨٤٠٥ متر مربع بنشاط مدرسة بمدينة أسيوط الجديدة.

قطعة أرض رقم (۳) بمنطقة الزهوة بمساحة ٤٣٦١,٧ متر مربع بنشاط تجاري وإداري بمدينة سوهاج.

وزارة الاسكان هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة المنطقة الصناعية مدينة أسيوط الجديدة

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