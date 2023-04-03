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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عنصرين اجراميين يتاجران فى المخدرات بدمياط

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن دمياط نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين وزنت 3 كيلو جرام - مبلغ مالى– 2هاتف محمول – 2 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (240,000 مائتان وأربعون ألف جنيه تقريباً).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الآمن الوطني الامن العام مكافحة المخدرات مخدر الهيروين مكافحة الجريمة

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