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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 3-4-2023

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 3-4-2023، وفقًا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي، في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 5.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 5.5 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 15 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 7 جنيه للكيلو، والجزر بدون عروش 6.5 جنيه للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 17 جنيها للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 3 أبريل 2023


أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 8 جنيهات للكيلو، والرومي بـ 6 جنيهات للكيلو، والأبيض بـ 15 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 19 جنيها، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 16 جنيها، والألوان  30 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 17 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 9 جنيهات، والبسلة 16 جنيهًا، والثوم 8 جنيهات، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 4 جنيهات، والبطاطا 6 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

وصل سعر البرتقال الصيفي إلى 4 جنيه، والبرتقال ابو سره 8 جنيه، والليمون البلدي 13 جنيها، والتفاح الإيطالي 30 جنيهًا، والتفاح الجولدن 30 جنيها، والتفاح اللبناني 35 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 60 جنيها، والأفوكاتو 80 جنيها، والكانتلوب 10 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 40 جنيهًا، والعنب المستورد الأصفر 40 جنيها للكيلو، والعنب المستورد الأسود 40 جنيها، والبرقوق المستورد 30 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والفراولة 10 جنيها، والجوافة 10 جنيها، والرمان 18 جنيهًا.
 

 

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