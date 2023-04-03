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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مبرك كسب جايزة.. حيلة يستخدمها نصابون للاستيلاء على أموال المواطنين

جرائم النصب
جرائم النصب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية وخاصة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى الإستيلاء على أموال البنوك والعملاء .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا) بمزاولة جرائم النصب والإحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الإستيلاء على أموالهم .

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعى "الأمن العام- نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات" ومديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما .. وبحوزتهما (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة  فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين .. وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الأموال العامة الدفع الالكترونى تكنولوجيا المعلومات الجرائم الإلكترونية جرائم الأموال العامة

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