آخرهم ترامب| فضائح وجرائم حرب وعلاقات غير مشروعة تكتب تاريخا قاتمًا لرؤساء أمريكا.. تقرير

ليس ترامب فقط

"الحلم الأمريكي وهم .. ومن يظن أن هذا المجتمع هو الجنة فهو واهم" .. هكذا كان يردد الكثير من مناهضي الحلم الأمريكي داخل الشعوب العربية، ولكن بالنظر إلى تاريخ رؤساء أمريكا، وهو أرفع المناصب داخل الدولة، يعكس الكثير من الفضائح التي تعكس خللا كبيرا داخل هذا المجتمع، وكان آخرها الملاحقة الجنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وما بين فضائح علاقات غير مشروعة وتزوير وجرائم حرب وفساد مالي، هكذا كان تاريخ الملاحقات الجنائية الأسود لعدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث واجه الرؤساء السابقون ، مشاكل قانونية خاصة بهم، فقد تم عزل الرئيسين كلينتون وترامب من قبل مجلس النواب، ولكن ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية.

بشكل كامل .. ترامب أول رئيس يواجه اتهامات جنائية

والحقيقة التاريخية الوحيدة التي من المرجح أن تكون قد سمعتها هي أن الرئيس السابق ترامب هو أول رئيس أمريكي يواجه اتهامات جنائية، ولكن ما هو غير معروف هو عدد الرؤساء السابقين الذين اقتربوا من المواجهة مع نظام العدالة الجنائية في الولايات المتحدة، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية.

ونظرًا لأنه فريد من نوعه من نواحٍ عديدة ، فإن ترامب ليس أول رئيس يحدق في نوافذ البيت الأبيض ويتساءل عما إذا كان قد يستيقظ يومًا ما خلف القضبان، فقد واجه رئيس قبل ترامب الاعتقال - بسبب تسريع عربة، قبل 150 عامًا على سبيل المثال، وكان لدينا رئيس واحد تم تسميته على أنه "متآمر غير مدان" من قبل هيئة محلفين فيدرالية كبرى في قضية مؤامرة واسعة بشكل مذهل أدت إلى سجن بعض أكبر الأسماء في واشنطن.

نيكسون وفضيحة ووترجيت

حدث ذلك في عام 1974 وكان الرئيس هو الجمهوري ريتشارد نيكسون، الشخصية المحورية في الفضيحة المعروفة باسم ووترجيت، حيث كان نيكسون أيضًا الرئيس الوحيد الذي شعر أنه من الضروري أن يخبر مؤتمرًا صحفيًا متلفزًا: "أنا لست محتالًا"، فقد تورط ووترجيت في عمليات سطو وتنصت غير قانوني وجرائم أخرى ارتكبها نشطاء في حملة إعادة انتخاب نيكسون عام 1972، وكانت هناك شهور من جهود البيت الأبيض المتضافرة للتستر على تلك الجرائم.

وقد تم توجيه لائحة اتهام إلى أربعين مسؤولاً فيدراليًا أو سجنهم في القضية، بما في ذلك رئيس موظفي نيكسون، ونائب البيت الأبيض، وكبير المستشارين المحليين والمدعي العام، وكلهم نفذوا أوامر نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر مع نيكسون نفسه، وعلى إثر تلك المساءلة، في أغسطس 1974، استقال نيكسون، وربما تبع ذلك لائحة اتهام، لكنه تلقى في سبتمبر عفوًا شاملاً من خليفته، جيرالد فورد.

وقد كان نيكسون قد اختار فورد عندما استقال نائب الرئيس السابق، سبيرو أغنيو، في عام 1973 بسبب تهم فساد خاصة به، ولكن على إثر تلك الأحداث تراجعت شعبية فورد بعد العفو وخسر محاولته للحصول على فترة في البيت الأبيض في عام 1976. لم يكن هناك أي دليل على أن فورد وافق على العفو قبل استقالة نيكسون.

حماية مشتركة .. تلك أوجه الشبه بين نيكسون وترامب

وبالنظر إلى وقائع أحداث قضية نيكسون، نجد أن هناك تشابه كبير في كيفية الهروب من الملاحقة القانونية أثناء فترة توليه منصب الرئاسة، حيث سمَّت هيئة المحلفين الكبرى نيكسون "متآمرًا غير متهم"، وذلك لأن رأيًا من مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل في عام 1973، قال إنه لا يمكن توجيه لائحة اتهام ضد رئيس في منصبه.

وقد تم التعامل مع رأي مكتب المستشار القانوني لعام 1973 كسياسة في وزارة العدل في عام 2019، وذلك عندما كان المستشار المستقل روبرت مولر يتحدث عن الروابط بين حملة ترامب الرئاسية لعام 2016 والتدخل الروسي في انتخابات ذلك العام، ورغم أن لم يجد مولر مثل هذه الروابط، لكن تقريره أشار إلى عدة أمثلة لما اعتبرته بعض السلطات القانونية إعاقة للعدالة.

ورفض ويليام بار هذه الفكرة بشكل قاطع، الذي كان النائب العام لترامب في ذلك الوقت، والذي تعامل مع تقرير مولر على أنه تبرئة (بسبب اعتراضات مولر)، وقرأ بعض الديمقراطيين في مجلس النواب تقرير مولر على أنه "خارطة طريق" للمساءلة، ولكن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لم تؤيد الدعوات للمساءلة في ذلك الوقت.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المساءلة عن "الجرائم الكبرى والجنح" هي إجراء من جانب الكونغرس، وإنه ليس نفس الشيء الذي يتم اتهامه أو اتهامه من قبل نظام العدالة الجنائية، وقد رأينا ذلك مرة أخرى في حالة الرئيس الديمقراطي كلينتون في التسعينيات.

كلينتون .. إقالة ولكن بدون اعتقال

ومن أكثر الرؤساء الأمريكيين، والذي كانت لهم فضائح أثناء توليه لمنصبه هو الرئيس كلينتون، فقد اتُهم كلينتون بالإدلاء بشهادة زور أمام هيئة محلفين كبرى، وهو ما يصل إلى حد الحنث باليمين، وعرقلة للعدالة، وقد حدث ذلك في عام 1998، وذلك عندما تعامل كلينتون مع تداعيات علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي.

كان مستشارون يلاحقون كلينتون منذ فترة وجيزة بعد انتخابه في عام 1992، وقد أدى تحقيق مكثف في وايت ووتر، وهي صفقة عقارية مرتبطة بفشل المدخرات والقروض في ولايته الأصلية في أركنساس، إلى توجيه اتهامات جنائية ضد بعض كلينتون، ومعه شركاء سابقون، ولكن ليس ضد كلينتون أو السيدة الأولى هيلاري كلينتون، التي كانت محامية في أركنساس عندما كان زوجها حاكمًا، ولكن أحد المستشارين الخاصين، كين ستار ، المعين من قبل محكمة استئناف فيدرالية، رفع في النهاية قضية لوينسكي.

وقد وفر ذلك جوهر إجراءات العزل في مجلس النواب في خريف عام 1998، وفي ديسمبر، وافق مجلس النواب على مقالة واحدة للمساءلة بتهمة الحنث باليمين وآخر لعرقلة سير العدالة، وكلاهما يستند إلى مزاعم كلينتون الكاذبة بشأن لوينسكي، وقد كان التصويت على كلا المادتين متقاربًا واتبع خطوط الحزب تمامًا تقريبًا.

ومثل ترامب بعد عقدين من الزمان ، تم العثور على كلينتون غير مذنب في مجلس الشيوخ، وفي قضية كلينتون، على الرغم من أن مجلس الشيوخ كان من 55 إلى 45 جمهوريًا في ذلك الوقت، إلا أن الغرفة لم تستطع حشد الأغلبية لإصدار حكم بالذنب في أي من التهمتين - ناهيك عن أغلبية الثلثين المطلوبة.

فضائح العلاقات غير المشروعة ليست مع كلينتون فقط

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تقدمت العديد من النساء الأخريات أيضًا لاتهام كلينتون بالتقدم وحتى الاعتداءات، لكن لم تسفر أي من جهودهن عن توجيه اتهامات جنائية أثناء رئاسته أو بعدها خارج منصبه، وقد تفاوض محامو كلينتون على تعليق لمدة خمس سنوات لرخصته لممارسة القانون في ولايته الأصلية، ولكن لم يتم توجيه اتهام رسمي إليه أو توجيه اتهامات له بارتكاب أي جريمة ، في أي مكان.

ولم يكن كلينتون هو الوحيد من الرؤساء الذين ارتبط اسمهم بفضائح ، فقد كانت هناك مزاعم عن "جعل النساء" أو غير ذلك من أشكال العلاقات المسيئة المرفوعة ضد رؤساء آخرين، بما في ذلك بعد تركهم مناصبهم، ومنهم جون إف كينيدي، الذي انتخب عام 1960 واغتيل بعد ثلاث سنوات، وكان موضوع العديد من هذه التقارير، وفي بعض الحالات تورط فيها أفراد معروفون مثل نجمة السينما مارلين مونرو.

وكذلك كانت الاتهامات المختلفة للسلوك الجنسي المثير للجدل جزءًا من السياسة الرئاسية منذ توماس جيفرسون، إلا أنها لم تسفر عن توجيه اتهامات جنائية في أي ولاية قضائية.

وارن هاردينغ .. رئاسة قصيرة تكتنفها الفضيحة

وهناك رئيس آخر كثيرا ما يذكر فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية المحتملة هو وارن هاردينغ، فبعد فوزه في انهيار أرضي في عام 1920، ورث هاردينغ بلدًا يكافح من أجل التعافي بعد الحرب العالمية الأولى، وركودًا حادًا وفترة اضطراب اجتماعي وسياسي، وقد عُرف عنه أنه دعا إلى "العودة إلى الحياة الطبيعية"، وقد حقق ذلك إلى حد ما، ولكن بعد 17 شهرًا فقط من توليه المنصب، توفي فجأة بنوبة قلبية عن عمر يناهز 57 عامًا.

ما تبع ذلك كان سيلًا مستمرًا من الكشف عن الفساد في إدارته، في حين أن مجلس وزرائه يضم شخصيات بارزة في وزارة الخارجية والخزانة والتجارة، إلا أن هاردينغ سيبقى في الذاكرة بسبب الأفعال السيئة التي ارتكبها المدعي العام هاري دوجيرتي ووزير الداخلية ألبرت فال، وقد تضمنت أسوأ الفضائح العديدة منها تحقيق أرباح من بناء مستشفيات قدامى المحاربين وسحب الأرباح من بيع احتياطيات النفط الأمريكية المتبقية بعد الحرب، وقد تم تسمية هذا الأخير باسم المستودع في وايومنغ حيث تم الاحتفاظ بالزيت ، Teapot Dome.

ولم يكن هاردينغ نفسه متورطًا في الفضائح بشكل مباشر، ولكن مكانته كرئيس عانت، مع ذلك، مما جعله يقترب من الحضيض في ترتيب الرؤساء الأمريكيين، وفي السنوات الأخيرة، اجتذب اهتمامًا متجددًا لشؤونه خارج نطاق الزواج، بما في ذلك مزاعم عن طفل ولد خارج نطاق الزوجية وعلاقة غرامية لمدة 15 عامًا مع امرأة تبادل معها رسائل عاطفية تم فتحها وقراءتها على نطاق واسع في عام 2014.

جرائم حرب .. أبشع تهم الرؤساء

ولقد كان لدى الولايات المتحدة الامريكية، أيضًا عدد من الرؤساء الذين أدت أفعالهم ضد الأعداء في جميع أنحاء العالم، سواء أكانوا حقيقيين أم متصورين، إلى قيام العديد من الكيانات والسلطات الدولية بتسميتهم "بمجرمي الحرب"، وتقول الشائعات على مدى سنوات إن الرئيس السابق جورج دبليو بوش ونائب الرئيس ريتشارد تشيني لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج بسبب أوامر القبض عليهم.

فقد اتهمت محكمة في ماليزيا (لجنة جرائم الحرب في كوالالمبور) في عام 2015 وحاكمت وأدان الرئيس بوش وتشيني ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد والعديد من مستشاريهم القانونيين بارتكاب جرائم حرب مثل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وكانت التهم مرتبطة بمعاملة السجناء في حرب العراق قبل سنوات، وكانت نفس اللجنة قد اتهمت في وقت سابق بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بارتكاب جرائم حرب في العراق.

وأحيلت الإدانات ومحاضر المحاكمة إلى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ، التي لم تعترف بها على أنها تتمتع بسلطة قانونية، وقبل حرب العراق، كانت مزاعم جرائم الحرب الأمريكية تميل إلى التركيز على فيتنام أو غيرها من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة.

وكانت بعض هذه الأنشطة موجهة أيضًا إلى الحكومات التي يُنظر إليها على أنها معادية للمصالح التجارية الأمريكية، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، بما في ذلك نظام رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق، والذي أطيح به في عام 1953، وعندما ظهرت هذه الأنشطة في السبعينيات وما بعد ذلك، كان الرؤساء بما في ذلك هاري ترومان (1945-1953) ، ودوايت أيزنهاور (1953-1961)، وكينيدي وليندون ب.جونسون (1963-1969) ونيكسون قد تعرضوا للتلوث، بدرجات متفاوتة. ولكن تلك التهم لم تؤد إلى أي تحرك نحو الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة.