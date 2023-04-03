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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالصور.. جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم لمتابعة انتظام العملية الدراسية

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالفيوم أثناء الجولة

تفقدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عددًا من مدارس التعليم العام والفني بإدارتي شرق وغرب الفيوم.

وزارت مدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات بغرب الفيوم، بحضور محمد عبدالسلام، مدير التعليم الفني، واطمأنت على انتظام وانضباط العملية التعليمية بالفصول الدراسية، وكذلك تدريب الجدارات بالمدرسة.

كما تابعت وكيل تعليم الفيوم، مدرسة الشهيد مصطفى أحمد على الابتدائية بغرب الفيوم، بحضور محمد عبدالفتاح، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وتم التنبيه على ضرورة انضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، وتفعيل لأئحة الإنضباط المدرسي.

وفي سياق متصل، تابعت صباح اليوم ريحاب عريق، وكيل المديرية مدرسة الشهيد عبد السلام عارف الابتدائيه بغرب الفيوم للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بالمدرسة، حيث تفقدت الفصول الدراسية واستمعت لشرح المعلمين والمعلمات بالمدرسة ،مؤكدة على حظر العقاب البدني والنفسي وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

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