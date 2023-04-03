إكس لانس الحلقة 12.. وفاة والدة شيرين ومحمد سعد يستغل الفرصة

أذيعت الحلقة 12 من مسلسل "إكس لانس"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد ، ويعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات.

وشهدت الحلقة الجديدة، وفاة والدة ليلى “شيرين” زوجة الحناوي، وهو ما جعل أفراد العائلة يقومون بالسفر إلي بلدتها من أجل دفنها هناك، وقد وجد الحناوي أنها فرصة مناسبة لدفن الجثة التي بحوزته.

فريق عمل مسلسل إكلا نس :

مسلسل إكس لانس بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير وسارة درزاوي واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو.