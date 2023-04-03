عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إكس لانس الحلقة 12.. وفاة والدة شيرين ومحمد سعد يستغل الفرصة

محمد سعد
محمد سعد

أذيعت الحلقة 12 من مسلسل "إكس لانس"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد ، ويعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات. 

وشهدت الحلقة الجديدة، وفاة والدة ليلى “شيرين” زوجة الحناوي، وهو ما جعل أفراد العائلة يقومون بالسفر إلي بلدتها من أجل دفنها هناك، وقد وجد الحناوي أنها فرصة مناسبة لدفن الجثة التي بحوزته. 

فريق عمل مسلسل إكلا نس :

مسلسل إكس لانس  بطولة عدد كبير من الفنانين ابرزهم الفنان محمد سعد ، ويشاركه في البطولة الفنانة شيرين و ويزو “ نجمة مسرح مصر ” بالاضافة الي حسام داغر وإبرام سمير  وسارة درزاوي  واللذان يعدان من الفنانين الذين ظهروا ضمن مجموعة مسرح مصر ، بالاضافة الي أحمد فتحي وحسن عبد الفتاح وعمر متولي ومصطفي درويش وسامي مغاوري  والعمل من إخراج إبرام نشات ومن إنتاج ممدوح شاهين .

مسلسل إكس لانس  يشهد عودة لبطله محمد سعد الي الدراما التليفزيونية والمنافسة في الماراثون الرمضاني بعد ان غاب لمدة 9 سنوات كاملة منذ ان قدم مسلسل فيفا اطاطا عام 2013 ، وقدم من خلاله شخصيتي اطاطا التي تميز بها في فيلم عوكل بالاضافه الي شخصية اللمبي الشهيرة .

محمد سعد يستعين بشخصية الحاج حناوي :

ومن خلال مسلسل إكس لانس يقدم محمد سعد شخصية الحاج حناوي ، والتي سبق وان قدمها في فيلم كركر ، وشاركته البطولة كل من ياسمين عبد العزيز وعلا مرسي  وكل من الراحلين ورجاء الجداوي وحسن حسني .

قصة مسلسل إكس لانس :

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو.

إكس لانس محمد سعد مصطفى درويش حسام داغر ممدوح شاهين إبرام سمير احمد فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتت في الفصل.. إحالة معلم للجنايات ضرب تلميذة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة

أسعار اليوم| 32 جنيها انخفاضا في البيض.. الدواجن تبدأ من 54.. واشتري اللحمة البلدي بـ 160

57 جنيهًا.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد التراويح.. طالبة خامسة ابتدائي أنهت حياتها داخل غرفتها بالمحلة

خلال أيام.. شبانة يفجر مفاجأة عن الموقف النهائي للأهلي من غرامة كهربا

فنانة شهيرة ونجلها.. تعرف علي ضحايا رامز جلال اليوم

الزمالك اليوم.. خناقة جديدة وكواليس رحيل تيجانا وتغريم مهاجم الفريق

هل الصلاة بعد الاستحمام وبدون وضوء صحيحة.. علي جمعة يرد

ترشيحاتنا

دعاء الصائم في فك الكرب والضيق والغم.. أدركه بهذه الخمس

ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة بشأن خطة واشنطن لمهاجمة روسيا

تفاصيل صناعة الكليم وأسعارها..المصصم أحمد عسكر يوضح

من الفئة المتوسطة وشحن 100 وات.. ريلمي تستعد لإطلاق Realme 11 Pro+

حكاوي رمضان.. هداف الدوري: بساعد زوجتي في تجهيز الفطار

ماذا يفعل من كانت له عند الله حاجة؟.. الإفتاء توضح أهم الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تباع بالأسواق.. 4 أنواع سمك تجنب تناولها فورا

إنسانية في لحظة فارقة بالمباراة | ماذا فعل لاعب فيورنتينا لأجل المغربي أمرابط

جددي سفرتك.. طريقة تحضير سلطة الفتوش

فنانة شهيرة ونجلها.. تعرف علي ضحايا رامز جلال اليوم

فيديو

اعترافات ميس حمدان: تعرضت للتحرش في طفولتي..وخالد يوسف قال لي بوظتي الشغلانة

طعنها في الشارع.. قصة رجل تخلص من طليقته بمدينة أكتوبر

الخميس القادم حرج.. العالم الهولندي يحذر من أول أسبوع في أبريل واكتمال القمر

التهم 3 أتوبيسات .. تفاصيل حريق داخل مدرسة خاصة بمصر الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ