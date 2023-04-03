بينهم الطالب والعاجز.. 5 فئات تستحق المعاش فى حالة وفاة الأب ؟

من يستحق المعاش بعد وفاة الاب ، وهل الابنه المطلقة لها الحق فى معاش والدها ، وماهو نصيب الابن الذى يدرس او العاجز من معاش والديه ؟، اسئلة كثيرة تدور داخل الاسرة الواحدة بعد وفاة الاب او الام ، رغم ان قانون التامينات الاجتماعية حدد صراحة الفئات المستحقة معاش بأشكاله المختلفة ، لكن التساؤلات تدور حول ماذا عن الفئات المستحقة بعد وفاة الاب .

المحامى اسلام فتحى اجاب على هذه التساؤلات ، مشيرا الى ان القانون منح 5 فئات حق استحقاق المعاش فى حالة وفاة الاب ، كما حدد القانون فئات اخرى تستحق المعاش فى حالة وفاة الام بعد الاب .

وتابع " فى حالة وفاة الاب يكون المعاش من حق الآم ما دامت على قيد الحياة و لابنائها القاصرين ، كما يصبح المعاش من حق البنت الغير متزوجة حتى و ان بلغت سن الثامنة عشر ، مشيرا الى ان الطالب كذلك يستحق المعاش حتى اكمال دراسته .

وقال المحامى اسلام فتحى انه اذا توفت الأم و لم يكن هناك من ياخذ المعاش ، و كان هناك من بين الأبناء ابنه مطلقة ، فهى تستحق المعاش ، وكذلك يستحق المعاش الابن العاجز على ان يثبت بتقرير طبي انه عاجز عن العمل كلياً .