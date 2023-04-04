دعاء لصلاح الأبناء من القرآن.. 3 كلمات استعن بها على تحصينهم

يغفل الكثيرون عن دعاء لصلاح الأبناء من القرآن، خاصة مع دخول اليوم الثالث عشر من رمضان 2023، لذا استعن به على تحصينهم ووقايتهم من العين والشرور.

دعاء لصلاح الأبناء من القرآن

وكشف الدكتور مختارمرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحصين إصلاح الذرية، قائلاً:" استعن على صلاح ذريتك بذلك الدعاء القرٱني".

وتابع: هناك عدة أشياء في ذلك الأمر الذي هو من الأهمية بمكان منها أن يستعين الرجل والمرأة بذلك الدعاء الوارد في سورة الأحقاف على صلاح ذريتهما : (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين).

واستدل على ذلك بما أخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن مغول قال : شكا أبومعشر ابنه إلى طلحة بن مصرف، فقال طلحة رضي الله عنه : استعن عليه بهذه الآية ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) .

والمقصود بـ(رب أوزعني) أي ألهمني ووفقني، ( أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي )، مؤكدا أن شكر النعم من أجل النعم على العبد بل ومن أهم الأعمال قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور )،(وأن أعمل صالحا ترضاه) وهذا دعاء لأن يوفقك الله تعالى للعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى.

وحول (وأصلح لي في ذريتي)، قال: وصلاح الذرية هو المقصود من الكلام هنا وهو من أهم ما يطلبه المسلم لأنه مما يبقى للمسلم بعد وفاته قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، وقوله تعالى (إني تبت إليك وإني من المسلمين) توسل إلى الله تعالى لاستجابة الدعاء.



دعاء لصلاح الأبناء من القرآن

اللهم أمدد في أعمار ذريتي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

اللهم نزه قلوبهم عن التعلّق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك.

اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اهدِ ذريتي وطهّر قلوبهم من النفاق وأعمالهم من الرياء وأعذهم من الخيانة وألسنتهم من الكذب والنّفاق.

اللهم اجعل ذريتي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه وترضى واغفر لهم يا غفار.

اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدًا".

اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.

اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك.

اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم، وفي أنفسهم وجوارحهم.

اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمي.

اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين.

اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين.

اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين.

اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي.

اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء.

اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ يا رزّاق، يا وهّاب، يا كريم، ارزقني ذريَّة صالحة مُصلحة، واجعلها يا ربي من عُمَّار هذه الأرض، وأهل الجنَّة وأبعد عنها خطوات الشيطان اللهم آمين.