عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء لصلاح الأبناء من القرآن.. 3 كلمات استعن بها على تحصينهم

الدعاء
الدعاء

يغفل الكثيرون عن دعاء لصلاح الأبناء من القرآن، خاصة مع دخول اليوم الثالث عشر من رمضان 2023، لذا استعن به على تحصينهم ووقايتهم من العين والشرور. 

دعاء لصلاح الأبناء من القرآن

وكشف الدكتور مختارمرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، تحصين إصلاح الذرية، قائلاً:" استعن على صلاح ذريتك بذلك الدعاء القرٱني". 

وتابع: هناك عدة أشياء في ذلك الأمر الذي هو من الأهمية بمكان منها أن يستعين الرجل والمرأة بذلك الدعاء الوارد في سورة الأحقاف على صلاح ذريتهما : (رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وأني من المسلمين). 

واستدل على ذلك بما أخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن مغول قال : شكا أبومعشر ابنه إلى طلحة بن مصرف، فقال طلحة رضي الله عنه : استعن عليه بهذه الآية ( رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ) .

والمقصود بـ(رب أوزعني) أي ألهمني ووفقني، ( أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي )، مؤكدا أن شكر النعم من أجل النعم على العبد بل ومن أهم الأعمال قال تعالى ( وقليل من عبادي الشكور )،(وأن أعمل صالحا ترضاه)  وهذا دعاء لأن يوفقك الله تعالى للعمل الصالح الذي يرضاه الله تعالى. 

وحول (وأصلح لي في ذريتي)، قال: وصلاح الذرية هو المقصود من الكلام هنا وهو من أهم ما يطلبه المسلم لأنه مما يبقى للمسلم بعد وفاته قال صلى الله عليه وسلم ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)، وقوله تعالى (إني تبت إليك وإني من المسلمين) توسل إلى الله تعالى لاستجابة الدعاء. 

في شهر القرآن والصيام.. احرص على هذا الدعاء

أفضل وقت يستجاب فيه الدعاء خلال رمضان


دعاء لصلاح الأبناء من القرآن

اللهم أمدد في أعمار ذريتي بالصحة والعافية في طاعتك ورضاك. 

اللهم نزه قلوبهم عن التعلّق بمن هم دونك وما هو دونك واجعلهم ممن تحبهم ويحبونك. 

اللهم ارزقهم حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب كل من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك.

اللهم اهدِ ذريتي وطهّر قلوبهم من النفاق وأعمالهم من الرياء وأعذهم من الخيانة وألسنتهم من الكذب والنّفاق. 

اللهم اجعل ذريتي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.

اللهم جنبهم الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم سلمهم من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار واهدهم لما تحبه وترضى واغفر لهم يا غفار. 

اللهم لا تزغ قلوبهم بعد إذ هديتهم وهب لهم من لدنك رحمة وهيئ لهم من أمرهم رشدًا".

اللهم افتح على أولادى فتوح العارفين، وعلّمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والارض إنّك سميعٌ مُجيبٌ، اللهم يا معلّم موسى -عليه السلام- علّمهم، ويا مفهّم سليمان -عليه السلام- فهّمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتيهم الحكمة وفصل الخطاب.
اللهم عافهم في أبدانهم ظاهرًا وباطنًا، واحفظهم من كلّ سوءٍ ومكروهٍ، وعافهم في أنفسهم ودينهم ودنياهم وأخلاقهم، وارزقهم عيشًا قارًّا ورزقًا دارًّا، اللهم جنّبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

اللهم مُنّ عليّ ببقاء أولادي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، وأمدد في أعمارهم مع الصحة والعافية في طاعتك ورضاك. 

اللهم ربّ الأرباب ربِّ لي صغيرهم، وقوّي لي ضعيفهم، وعافيهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم، وفي أنفسهم وجوارحهم.

اللهم أشدد بهم عضدي، وأقم بهم أودي، وكثّر بهم عددي، وزيّن بهم محضري، وأحيي بهم ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي بهم على قضاء حاجتي، واجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقّين ولا مخالفين ولا خاطئين، وأعنّي على تربيتهم وتأديبهم وبرهّم، واجعلهم لي قرة عينٍ في الدنيا والآخرة، وأعذني وذريتي من الشيطان الرجيم يا أرحم الراحمي. 

اللهم اجعلهم لي محبين، وعليّ مقبلين مستقيمين مطيعين، غير عاصين ولا عاقّين ولا خاطئين.

اللهم ارفع عنهم البلاء والنقم، وارزقهم حسن الختام والوفاة على حقيقة الإسلام وأنت راضٍ عنهم، يا أرحم الراحمين.

اللهم آتِ نفوسهم تقواها، وزكّها أنت خير من زكّاها، اللهم اجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين، ولك مطيعين، ولأوليائك محبين، ولأعدائك مبغضين.

اللّهم اشدد بهم عضدي، وأقم أودي، وكثّر عددي، وزيّن محضري، وأحيي ذكري، وأكفني بهم في غيبتي، وأعنّي على حاجتي. 

اللهم علّم أبنائى وبناتى ما جهلوا، وذكّرهم ما نسوا، وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنّك سميع الدعاء. 

اللهم إنّي أسالك لهم قوة الحفظ، وسُرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم اجعلهم هُداةً مهتدين.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهمّ يا رزّاق، يا وهّاب، يا كريم، ارزقني ذريَّة صالحة مُصلحة، واجعلها يا ربي من عُمَّار هذه الأرض، وأهل الجنَّة وأبعد عنها خطوات الشيطان اللهم آمين.

دعاء لصلاح الأبناء من القرآن اليوم الثالث عشر من رمضان 2023 رب أوزعني أن أشكر نعمتك سورة الأحقاف الدكتور مختار مرزوق رمضان 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مثوله للمحاكمة.. ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن

دون الإعلان عن قتلى.. 50 مصابا في حادث اصطدام قطارين بين لاهاي وامستردام

إصابة العشرات في اصطدام قطارين جنوب هولندا

شرط غريب خلال تناول الطعام يفرضه مطعم شهير زواره بالملايين

معين الشعباني: سيراميكا كليوباترا كان يستحق الفوز على الإسماعيلي| فيديو

بعد موافقة النواب .. 5 أهداف لـ قانون هيئة الأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ