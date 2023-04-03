الصفارة الحلقة 12 .. أحمد أمين يهرب من المستشفى

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الصفارة" العديد من الاحداث المشوقة حيث استخدم شفيق الصفارة للهروب من المستشفى، وبالفعل عاد إلى حفلة الشركة مرة اخرى.

وانتهت الثلاث دقائق ليجد شفيق "أحمد أمين" نفسه واقفاً أمام النيل ويصطاد السمك.



حلم شفيق أنه ينام وسط غابة وبجواره حصان ويخرج له والده محمود البزاوي، وقول له أنه صوت الضمير الذي بداخله.

يذكر أن نشر طه الدسوقي صورة لفريق عمل المسلسل تم التقاطها فى نهاية التصوير وعلق عليها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: فركش مسلسل الصفارة .. يارب يكملها بالخير ويعجبكم المسلسل شكرا لكل الناس الجميلة دي واحد واحد وحابب اشكر بشكل خاص أخويا الكبير وأستاذي أحمد أمين، والمخرج اللي دايما مطمني علاء إسماعيل والكتاب الشاطرين أوي سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش واللي ورا شكل الشخصيات اللي شوفتوها وهتشوفوها ستايلست عبير البدراوي والماكيير أحمد مصطفى والكوافير سالم معروف.





مسلسل الصفارة

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة: سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش، إنتاج: MediaHub - سعدي جوهر.