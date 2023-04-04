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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 : مشكلة عاطفية

برج الحمل 2023
برج الحمل 2023

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، يحب اللعب مع الأطفال ويجلس ليتعلم من الكبار خاصة من عائلته، يسعى ليريد معرفة شئ عن كل شئ.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الثلاثاء 4 أبريل 2023

توقع بعض المشكلات في مكان العمل، قد يتآمر بعض الأشخاص ضدك وقد تؤثر عوامل التشتيت في أدائك، نظرًا لأن العلاقة ليست قوية اليوم، ركز أكثر للحفاظ عليها، ربما ستلتقي بشخص جديد مثير للاهتمام.

توقعات برج الحمل صحيا

تعد أمراض السكري والربو والهضم شائعة، لا تقود السيارة لمسافات طويلة بمفردك في الليل، تأكد من استشارة الطبيب كلما شعرت بعدم الارتياح، استثمر الوقت في اليوجا والتأمل أيضًا.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد تظهر مشكلات طفيفة بين العشاق ومن الضروري حلها، دع الشريك يملي الأشياء لليوم، لا تفرض رأيك على الحبيب، قدّر الحبيب ولاحظ التغييرات التي تحدث، قد يأتي شخص مثير للاهتمام إلى حياتك. 

برج الحمل اليوم مهنيا

يمكن لرجال الأعمال توقيع صفقات جديدة في النصف الأول من اليوم، قد يواجه الأشخاص في وظائف التصنيع والتعبئة والتصدير والسفر وقتًا عصيبًا.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

ستساعد الاستثمارات في العقارات والمشاركة والمضاربة في المستقبل، قد يجد رواد الأعمال صعوبة في الإفراج عن الأموال. 

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