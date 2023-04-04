عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أنطلاق ورشة عمل لذوى الهمم بعين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية وذلك في تمام الساعه العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.


تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويدير الورشة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج .
https://www.asu.edu.eg/ar/664/event/

 

وينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

يقام المنتدى تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية إن منتدى هذا العام يشمل عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والادب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضاف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مثوله للمحاكمة.. ترامب يهاجم المدعي العام في مانهاتن

دون الإعلان عن قتلى.. 50 مصابا في حادث اصطدام قطارين بين لاهاي وامستردام

إصابة العشرات في اصطدام قطارين جنوب هولندا

شرط غريب خلال تناول الطعام يفرضه مطعم شهير زواره بالملايين

معين الشعباني: سيراميكا كليوباترا كان يستحق الفوز على الإسماعيلي| فيديو

بعد موافقة النواب .. 5 أهداف لـ قانون هيئة الأرصاد الجوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ