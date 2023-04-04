أنطلاق ورشة عمل لذوى الهمم بعين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت

تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية وذلك في تمام الساعه العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.



تقام ورشة العمل تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويدير الورشة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج .

https://www.asu.edu.eg/ar/664/event/

وينظم قطاع الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة عين شمس، منتدى شباب الباحثين في دورته التاسعة خلال يومي ٢ و٣ مايو ٢٠٢٣، تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسات اللغة والأدب والترجمة".

يقام المنتدى تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية إن منتدى هذا العام يشمل عدة محاور للبحث العلمي في مجالات اللغة والادب والترجمة من اهمها مستقبل هذه الدراسات في ضوء التحولات التي يشهدها سوق العمل محليا ودوليا وآليات تطوير وتحديث هذه الدراسات لتتواكب مع تلك التحولات بما يتوافق مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضاف الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن منتدى شباب الباحثين يستهدف اثراء البحث العلمي لكونه منصة بحثية وعلمية مهمة في تبادل الرؤى والافكار بين الباحثين والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.