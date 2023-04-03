نجم الزمالك السابق: لا مانع من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

أكد حسين السيد نجم نادي الزمالك السابق، أن إمام عاشور مفيد لأي فريق، وبالتالي فإن الأهلي لو أراد الاستفادة من تواجده سيعمل على ضمه خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يتوقف على اللاعب نفسه ومدى قدرته على تحمل الضغوط بعدما سبق وارتدى القميص الأبيض في وقت سابق.

وقال السيد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأمر أيضًا يرتبط بقدرة اللاعب على تحمل الضغوط الجماهيرية أيضًا، خصوصًا أن هناك البعض لا يتقبل فكرة انضمام لاعبين من الأهلي إلى الزمالك والعكس، والجانب الآخر هو الأمور المالية لأن الصفقة لن تقل عند 3 ملايين دولار أو أكثر".

وأضاف: "لو كنت موجودا في الزمالك فلن أوافق على رحيل إمام عاشور بـ3 ملايين دولار فقط، لأنه لا يقل عن مصطفى محمد الذي انتقل بـ4.5 مليون دولار إلى تركيا، ولكن في النهاية لا مانع من انتقال إمام أو أي لاعب للنادي الأهلي، نحن في عصر الاحتراف".

وتابع حسين السيد تصريحاته قائلا: "إمام عاشور لاعب مصري في النهاية، فهل سيدفع الأهلي مبلغا ماليا ضخما لجلبه من الدنمارك مجددًا، ولكن النادي الأهلي قادر على دفع أي أرقام مالية من أجل التعاقد مع لاعبين".

وزاد: "بالطبع، قد يكون هنـاك حالة حزن بين جمهور الزمالك ومسئوليه بعد رحيل إمام عاشور، وقبله رحل لاعبون مميزون عن صفوف الفريق، ولكن حاليًا نحن في عالم الاحتراف وأي لاعب من الوارد أن ينتقل للأهلي من الزمالك والعكس، لكن هنا في مصر لم نستوعب أو نتقبل هذه الفكرة حتى الآن بسهولة، وردود الأفعال دائمًا ما تكون غاضبة من الانتقالات بين الناديين".

وأكمل: "اعتذار إمام عاشور عن خطأ ارتكبه في حق لاعبي الأهلي، شيء وارد، ولا يوجد في الزمالك حاليا من يعوض إمام بعد رحيله".

وأردف: "الزمالك لديه حمدي علاء والمعار لنادي البنك الأهلي، ويجب استمراره في صفوف الفريق الأبيض بعد نهاية اعارته، وتجهيزه للمستقبل وبعد موسم او اثنين سيعوض غياب امام عاشور".

وأتم: "سيف جعفر أسلوب لعبه يختلف عن إمام عاشور وطارق حامد، المجهود البدني والفارق الفني بينهما كبير، وأنا من أنصار الاعتماد على قطاعات الناشئين، يجب أن يتم الاعتماد على الشباب".