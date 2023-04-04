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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفاصيل أزمة عبد المقصود مع عمرو السيسي في الزمالك

صدى البلد

 

كشف الإعلامي محمد فاروق  تفاصيل أزمة أحمد عبد المقصود المدرب المؤقت لفريق الزمالك مع عمرو السيسي لاعب الفريق خلال لقاء المريخ السوداني الأخير في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اللاعب أبدى غضبه الشديد بعدما علم استبعاده من التشكيل الأساسي لمواجهة بطل السودان في الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.


وأضاف:" عمرو السيسي قرر مغادرة فندق الإقامة وعدم التواجد على مقاعد البدلاء، إذ يرى أنه انضم للزمالك من أجل المشاركة أساسا والمساهمة مع زملائه في إخراج الأبيض من كبوته.

وأشار  إلى أن الجهاز الفني قرر محمد حسام بيسو للقائمة فريق الزمالك بعد مغادرة عمرو السيسي لفندق الإقامة.

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