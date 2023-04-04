إعلامي: نادر السيد وأحمد مجدي مرشحان لجهاز الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن الساعات القليلة الماضية شهدت ترشيح الثنائي نادر السيد وأحمد مجدي لاعبا الزمالك السابقين للتواجد في الجهاز الفني الجديد للأبيض المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن نارد السيد دخل دائرة الترشيحات لتولي منصب مدير الكرة بعد اعتذار إسماعيل يوسف عن الاستمرار في منصبه لأسباب خاصة.

وأشار إلى أن دائرة الترشيحات على منصب مدير الكرة باتت تضم الثنائي نادر السيد وعبد الواحد السيد ومن المنتظر حسم القرار النهائي بشأن هذا المنصب خلال الساعات القادمة.



وأوضح أن أحمد مجدي تم ترشيحه للتواجد في الجهاز الفني المعاون الجديد وخاصة وأنه حصل على دورات تدريبية خلال الفترة الماضية.