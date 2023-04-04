بيراميدز: هدفنا التتويج بكأس الكونفدرالية

قال محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، إن الشكوى التي تقدم بها ناديه بشأن قانونية مشاركة أحمد رفعت لاعب فيوتشر في بطولة الكونفدرالية، لم تشغل بال لاعبي فريقه.

وأشار فتح الله، عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور)، إلى أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، لم يناقش من الأساس مصير الشكوى ضد فيوتشر، وكان الأهم بالنسبة للفريق، هو تحقيق الفوز.

وأوضح أن فريقه يسعى إلى التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي، خاصة وأن الفريق وصل إلى نهائيات البطولة القارية، في أولى مشاركاته بها.

وأضاف:" لا ننظر إلى المنافس الذي سيواجهنا في ربع النهائي، وهدفنا التتويج باللقب".