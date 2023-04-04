عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ميزة في 2023.. واتساب يمنح مستخدميه الحماية الكاملة| تفاصيل

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفل الدردشات الفردية الخاصة بهم؛ مما يمكنهم من حماية رسائلهم وصورهم وبياناتهم الخاصة، بعيدا عن المتطفلين أو الهاكرز؛ الأمر الذي سيجعل الميزة واحدة من أهم الميزات التي قد يطلقها التطبيق. 

 

وبحسب Android Central فإن واتساب WhatsApp لطالما طرح ميزات تركز على الخصوصية تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ملفات الوسائط والرسائل التي يشاركونها، إلا أن الميزة القادمة للتطبيق ستكون مختلفة عن ميزات الخصوصية السابقة. 

 

وستتيح الميزة القادمة في واتساب قفل الدردشات الفردية ببصمة الإصبع أو رمز المرور، بالإضافة إلى قفل الدردشات المحددة، وستعمل الميزة الجديدة على المحافظة على ملفات الوسائط في المحادثات المقفلة من أن يتم حفظها تلقائيًا في تطبيق الصور الخاص بك. 

 

وسيتم تخزين الدردشات المقفلة بشكل منفصل عن الدردشات الأخرى، وهذا يعني أن المحادثات المقفلة سيكون لها مساحة مخصصة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستكون مرئية أيضًا في الجزء العلوي من شاشة علامة تبويب الدردشات ، مثل الدردشات المؤرشفة.

 

وفي الوقت الحالي ، يمكن فقط قفل التطبيق بالكامل باستخدام ميزة بصمة الإصبع أو تخصيص رمز للمرور في حالة حماية محادثات واتساب بالكامل ومع ذلك ، لا يمكن حاليًا إخفاء محادثات معينة، حيث ستقدم واتساب الميزة خلال الفترة المقبلة جميع المستخدمين.

واتساب WhatsApp ميزات واتسآب خصوصية واتسآب واتسآب WhatsApp

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا للعاصفة .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس الساعات المقبلة

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فرج عامر يكشف مفاجأة عن تسديد غرامة كهربا للزمالك

اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

ترشيحاتنا

ضحية لقمة العيش..القصة الكاملة لتخلص عاطل من سائق تروسيكل لسرقته بالقليوبية

مجدي عبدالغني: كهربا لن يشارك مع المنتخب رغم تألقه.. ومشكلة الفار ستنتهي

بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية| محاكمة قاتل زوجته بالنزهة.. اليوم

لمحبي الـ SUV .. سعر شانجان CS55 PLUS الجديدة في مصر

| سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 4 ابريل 2023

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

فيديو لطفل صغير على «تيك توك» يحصد ملايين المشاهدات لهذا السبب

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ