أفضل ميزة في 2023.. واتساب يمنح مستخدميه الحماية الكاملة| تفاصيل

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp يعمل على ميزة جديدة تتيح للمستخدمين قفل الدردشات الفردية الخاصة بهم؛ مما يمكنهم من حماية رسائلهم وصورهم وبياناتهم الخاصة، بعيدا عن المتطفلين أو الهاكرز؛ الأمر الذي سيجعل الميزة واحدة من أهم الميزات التي قد يطلقها التطبيق.

وبحسب Android Central فإن واتساب WhatsApp لطالما طرح ميزات تركز على الخصوصية تهدف إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في ملفات الوسائط والرسائل التي يشاركونها، إلا أن الميزة القادمة للتطبيق ستكون مختلفة عن ميزات الخصوصية السابقة.

وستتيح الميزة القادمة في واتساب قفل الدردشات الفردية ببصمة الإصبع أو رمز المرور، بالإضافة إلى قفل الدردشات المحددة، وستعمل الميزة الجديدة على المحافظة على ملفات الوسائط في المحادثات المقفلة من أن يتم حفظها تلقائيًا في تطبيق الصور الخاص بك.

وسيتم تخزين الدردشات المقفلة بشكل منفصل عن الدردشات الأخرى، وهذا يعني أن المحادثات المقفلة سيكون لها مساحة مخصصة ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستكون مرئية أيضًا في الجزء العلوي من شاشة علامة تبويب الدردشات ، مثل الدردشات المؤرشفة.

وفي الوقت الحالي ، يمكن فقط قفل التطبيق بالكامل باستخدام ميزة بصمة الإصبع أو تخصيص رمز للمرور في حالة حماية محادثات واتساب بالكامل ومع ذلك ، لا يمكن حاليًا إخفاء محادثات معينة، حيث ستقدم واتساب الميزة خلال الفترة المقبلة جميع المستخدمين.