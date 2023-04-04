مسلسلات رمضان الحلقة 12.. براءة مصطفى شعبان من تهمة القتل.. وحنان مطاوع تفتتح محل جزارة في وعود سخية

شهدت الحلقة الثانية عشرة من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي

وعود سخية

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل “وعود سخية” العديد من الاحداث المشوقة حيث افتتحت سخية “حنان مطاوع” محل الجزارة.

وذهبت للمشرحة للتعرف على جثة المعلم فهيم وظلت تصرخ قائلة :" يا ضهري يا سندي"، كما ذهب الى شيخ لتشكو له ضيق الحياه عليها وظلمها من الجميع.

بينما يقرر منصور الزواج من سخية بعدما حصل على اموال طائلة، بغض النظر عن موافقتها او موافقة زوجته رجبية.

ليلة السقوط

مفاجأت كثيرة شهدتها الحلقة الثانية عشرة لمسلسل "ليلة السقوط" المعروض على قنوات زاكروس وروتانا وlbc.



بطريقة خبيثة اشترى الذباح، طارق لطفى ، الطبيبة جوانا، صبا مبارك، من سوق السبايا ، وارسلها الى منزله الذى تسكن فيه ابنة القاضى، كندا حنا، وبذلك جمع الصديقتين فى منزل واحد، ويتفق الثنائى على الانتقام من الذباح، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل المسلسل.

وتتصاعد الأحداث فى الحلقة الجديدة من خلال بخطة جديدة ينفذها رجل اعمال عراقى، بان يشترى كل السبايا ويضعهم فى منزل ليحميهم من البيع لدى الدواعش.

وتستمر جهود المخابرات العراقية مع الجيش الكوردى والبيشمركة والمخابرات الكوردية، لوقف وحشية الدواعش، وعرقلة خططهم التى تستهدف احتلال دهوك احدى قرى كوردستان، وعلى جانب اخر توضح المشاهد الجديدة طرق استخدام الكتائب الالكترونية من داعش لاستقطاب الشباب حول العالم للانضمام للتنظيم الارهابى عن طريق غسيل العقول، وتستمر الاحداث لتتصاعد بشكل اكبر خلال الحلقات المقبلة.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "سوق الكانتو" العديد من الاحداث المشوقة، حيث طلب أمير كرارة "طه القماش" من مي عز الدين "راوية" الزواج منها، لتبدء قصة الحب بينهما بعدما ساندته على مدار الحلقات الماضية ورفضت خطبتها من ابن مدام ماري كما ارادت والدتها.

وقام رشاد بتهديد ثراء جبيل "عائشة" بإنه سوف يقوم بالانتقام من فاطمة اذا وافقت على الزواج من المعلم سعد.

ضرب نار

كشفت الحلقة ال١٢ من مسلسل ضرب نار ؛ عن نية ياسمين عبد العزيز " مهره" في رفع قضية خلع على زوجها جابر الكوماندا.

في الوقت الذي يقوم فيه جابر بخناقة كبيرة في السجن مع احدى السجناء .

واقف ياسمين عبد العزيز امام القاضي التي يحاول ان يجعلها تعدل عن قرارها ولكنها تصمم علي الانفصال.

وذهبت ياسمين عبد العزيز " مهره" الي الطبيب لكي تسقط الجنين ولكن في اللحظة الأخيرة تتراجع عن ذلك وتهرب.



فيما ظهر ماجد المصري وهو يحمل حقيبتين بهم اموال كثيرة ؛ ويبدو انه يتاجر في شئ غير مشروع .

ستهم

مسلسل ستهم الحلقة 12، توالي الصدمات والمشاكل التي تواجهها ستهم، الشخصية التي تقدمها النجمة"روجينا"، واكتشاف حقيقة أمرها وأنها ليست رجل.

بدأت أحداث الحلقة بمباراة تمثيلية بين الأشقاء الثلاث، رماح "جهاد سعد"، وهو الشقيق الأكبر، لكلا من جبر" محمد عبد الحافظ"، و مصطفى"إبراهيم السمان"، حول الميراث وتجارة الآثار، ورفض مصطفى هذا الأمر، ووجهة لهم عتاب شديد، حول أن الفلوس، هي السبب في عداوة الأشقاء وكل واحد فيهم يريد الانتقام من الآخر بسببها، ولكنه فضل الاستغناء عنها وشراء أشقاءه بدلاً من الفلوس.

كما شهدت الحلقة مشاجرة بركات"أمير صلاح الدين"، مع شقيق سعدات، زوجة رماح "جهاد سعد"، بسبب ستهم، وما تفعلة سعدات"سلوى عثمان"، وشقيقها في أولاد غانم، بسبب سيطرتهم على رماح، حيث كشفت الحلقة أنهم غرباء عن البلد، وليس من أهلها.

ثم تنتقل الأحداث إلي القاهرة، و معاناة ستهم" روجينا"، في القاهرة بعد عملها على عربه الفول، والعيش في مستودع الفول، لكونها لا تجد مكان للسكن، ولكن يكشف أحد العاملين في المستودع حقيقة إمرها، وأنها ليست رجل، بل أمراءه ترتدي ثوب الرجال، مما خلق حالة من التشويق حول مصير ستهم خلال الحلقات المقبلة، هل ستترك العمل في المستودع؟ أم ستظل ولكن يكشف أمرها نفس الشخص الذي تشاجرت معه قبل ذلك بعدما سخر منها قائلا" ودا جاي من أني داهية" لترد عليه ستهم قائلة من الصعيد، "جاي من بلد الرجالة اللي أصغر ما فيهم أسد".

علاقة مشروعة



أحداث الحلقة ١٢ من مسلسل علاقة مشروعة تورط أبناء ياسر جلال في مشكلات خطيرة وأخلاقية.



حاول أصدقاء أحمد نجل ياسر جلال توريطه في قضية ترويج مواد ممنوعة، في الوقت الذي يبتز فيه صاحب مسابقة ملكات الجمال ابنتهفريدة بعد تصويرها بملابس كاشفة وطلب منها أعمال منافية للآداب.

في الوقت نفسه تعاني مي عمر بعد خسارة طفلها من ياسر جلال وسط تهديد من شقيقها لحياتها، في الوقت الذي قرر فيه أمجد "مرادمكرم" الزواج من دينا صديقتها بعدما تقربت منه.

كشف مستعجل

اليوم منصة "watch it" الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "كشف مستعجل" الذي يقوم ببطولته النجوم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن وهنادي مهنا وإلهام وجدي، ويشاركهم البطولة هناء الشوربجي وعزت زين، وضيوف شرف كلا من محمد لطفي ومحمد علي رزق.

بدأت الحلقة بظهور يوسف "مصطفى خاطر" في منزل دكتور سهام "محمد عبدالرحمن" ينتظره لحين يرتدي ملابسه ليصطحبه إلى الخارج، ثم يجد خطيبته عاليا "هنادي مهنا" جالسة في الصالة، وعندما تراه تبلغه أن سهام قال لها أن يوسف يرغب في فسخ خطبتها وتركها، فيقسم لها أنه يحبها في مشهد رومانسي عاطفي، يقطعه سهام بخروجه إلى صالة الشقة، ويصطحب يوسف للخروج، وأثناء خروجهما معا يجد سهام والدته "هناء الشوربجي" تصطحب زوجته لي لي "إلهام وجدي" ليعتذر لها ويصالحها، ولكن قبل أن يعتذر لها يأخذه يوسف ويخرجوا في عجالة ليلحقوا بالمهمة الجديدة.



١٠٠٠ حمد لله على السلامة

مساء اليوم الحلقة الثانية عشرة من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

شهدت الحلقة الثانية عشر العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الأحداث عندما تخطئ سميحة و تصيب أكرم بالكرة، تقابل سميحة المصرفاوي الفنان عبد الله مشرف و يطلب منهم الدخول للبيت و تجد سميحة و سماح و فوقية أكرم و سامح بانتظارهم بالداخل، تتصل والدة علي به لتطمئن علية طناً منها انه في قسم الشرطة و يخبرهم ان حماصة يكذب و انه بخير، يسأل المصرفاوي احدي سيدات البيت عن سميحة و من معها لتخبره انهم ضيوف الحاجة و اقاربها من مصر، تسأل سميحة عن الهدية "زجاجات الشربات" و يخبرها أكرم انه قدمهم للسيدة التي فتحت لهم الباب لتخبره سميحة انه كان لابد من انتظار الجدة سوسو و تسليمهم لها يد بيد.



يتصل علي بحماصة ولا يجيب فيرسل له رسالة صوتية يوبخه فيها، تلقى أكرم صفعه على "قفاه" من قبل طفل من أطفال القرية انتقاماً منه لفرضة تسليمهم الكرة، الأطفال يجتمعون و يقررون العبث "بكاوتش" سيارة علي وهو نائم بداخلها دون ان يشعر بشيء، تنجح جاكي في العثور على عنوان صاحب الدراجة البخارية، تصل زفة مزمار لمنزل المصرفاوي بينما تتساءل سميحة وجماعتها تدخل عليهم الحاجة و لكنها ترتدي "نقاب" فلم تستطيع سميحة التعرف عليها و تطلب الجلوس مع المصرفاوي لتقصي حقيقة الأمر.

إكس لانس

الحلقة 12 من مسلسل "إكس لانس"، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد ، ويعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات.

وشهدت الحلقة الجديدة، وفاة والدة ليلى “شيرين” زوجة الحناوي، وهو ما جعل أفراد العائلة يقومون بالسفر إلي بلدتها من أجل دفنها هناك، وقد وجد الحناوي أنها فرصة مناسبة لدفن الجثة التي بحوزته.

حضرة العمدة

الحلقة الـ 12 من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي تمكن وفاء عامر من المرور بذكاء من كمين الشرطة.

وقامت شلباية بإقناع الضابط انها قامت باطلاق الرصاص على الذئاب .

ليل ام البنات

مسلسل ليل أم البنات الحلقة 12 تطور جديد فى الاحداث حيث يحاول عم بنات ليل "عزت" أو “محمد عبد الجواد” أن يتولى إدارة شركة شقيقه راضى “ياسر على ماهر” والذى تم القاء القبض عليه بسبب قضية التزوير.

بينما تحاول ليل “سهير رمزى” أن تدخل البهجة والفرح على ابنتها المحجوزة فى المستشفى وذلك من خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وتخرج ابنة ليل “منة عرفة” من المستشفى لمدة يوم من أجل الاحتفال بعيد ميلادها على ان تعود الى المستشفى مجددا من اجل اجراء العملية.

وتواجه ليل عم بناتها راضى فى محبسه وتقول له أنها جاءت لتشمت فيه وكشفت له بعض الأوراق التى تستخدمها من اجل حبسه.

الصفارة

الحلقة الثانية عشر من مسلسل "الصفارة" العديد من الاحداث المشوقة حيث استخدم شفيق الصفارة للهروب من المستشفى، وبالفعل عاد إلى حفلة الشركة مرة اخرى.

وانتهت الثلاث دقائق ليجد شفيق "أحمد أمين" نفسه واقفاً أمام النيل ويصطاد السمك.



حلم شفيق أنه ينام وسط غابة وبجواره حصان ويخرج له والده محمود البزاوي، وقول له أنه صوت الضمير الذي بداخله.

عملة نادرة

مساء اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

تبدأ الاحداث عندما تذهب نادرة لدميانة و تدخل نادرة إحدى الغرف بحجه تبديل ملابسها لنجد بانتظارها شداد الفنان محمد لطفي، يعبر شداد لنادرة عن حبة و تطلب منه ان يتوقف عن هذا الحديث و تطلب منه انتظارها عند الجبل وقت إقامة المولد لعدم لفت الانتباه، يستعد عبد الجبار و أهل النجع لإقامة المولد، يلتف اهل النجع امام بيت حسن أبو عصايا من اجل استلام "لفافة لحم" يخشى عطية من ثأر عبد الجبار لولدة اثناء إقامة المولد و يؤكد له حسن أبو عصايا ان عبد الجبار اعقل من ذلك، يطلب عادل من والدة عطية قتل عمه حسن أبو عصايا مستغلين المولد حتى يظن الجميع ان عبد الجبار السبب في قتل عمه حسن أبو عصايا، يقتنع عطية و يقرئون الفاتحة على ذلك.

الهرشة السابعة

الحلقة ١٢ من مسلسل الهرشة السابعة كشف مزيد من التفاصيل حول علاقة نادين وآدم بعد الطلاق وخاصة علاقتهما بأطفالهما.



يعتقد الأطفال أن نادين هي سبب الانفصال ولكن والدهما دافع عنها وطلب منهما احترامها، واتفقا على الإقامة المتبادلة في نفس المنزل للعناية بالأطفال.

الأجهر

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الأجهر بمواجهة بين أحمد صفوت وعمرو سعد بعدما اعتدى عليه بالضرب في نهاية الحلقة الماضية بسبب قتله لوالده بواسطة السم في الطعام.

وبعد دفن المعلم السعداوي والد أحمد صفوت كاد عمرو سعد " الأجهر" أن يقتله ولكنه تراجع تنفيذاً لوصية والده.

وقرر عمرو سعد في مواجهته مع أحمد صفوت أن يلقنه درسا و"سوف يربيه من جديد"، وقام بحبسه.

مسلسل “الأجهر” تدور قصته حول تاجر ألماس يعمل بالتهريب من أفريقيا، نال إشادات في انطلاقة عرضه لاعتماده على مشاهد ومناطق تصوير جديدة، برزت في الحلقات الأولى.

الكبير ٧

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12، قيام جوني (أحمد مكي) بتحديد موعد حفل خطبته على البلوجر شروق (آيتن عامر) وسط استعدادات ضخمة، وباهظة الثمن.

وخلال حفل الخطوبة تفاجئ شروق، جوني، بأنها ستصور إعلان لمسحوق غسيل، وتطلب منه أن يسكب الشربات عليها، ثم تقوم هي بصفعه أمام الحضور، وفي المقابل سيحصلان على مبلغ ضخم.

يتشاجر جوني مع شروق، ويرفض تنفيذ الإعلان، ثم يفسخ خطبتها أمام الجميع، لكنها تهدده بالكمبيالات التي وقع عليها، فيقوم شقيقه الكبير، باحتجاز العروس شروق وأهلها وتعذيبهم بأكل الشطة، ويحصل جوني على الكمبيالات التي وقع عليها، وتختتم أحداث الحلقة

جعفر العمدة.

الحلقة الـ 12 من مسلسل جعفر العمدة ؛ قيام عايدة بدفن والدها بعد وفاته في السجن .

وقام سيف بمساعدة جعفر العمدة ؛ من اجل البحث عن ابنه ومعرفة مكان صاحب الفيديو .

وانتهت الحلقة علي قيام سيد شقيق محمد رمضان بضرب عايدة بالقلم بعد أن قامت زوجته باخباره ان عايدة قد تسببت في جرح لها في راسها .

رسالة الإمام

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 12 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبدأ الإمام الشافعى “خالد النبوى” فى تقديم دروسه الدينية بالمسجد بينما يفاجأ المصلون بأصوات خارج المسجد لرجال الشرطة وهم يقبضون على مجموعة من رجال الشرطة السابقين الذين كان يقودهم “الجروي” نضال الشافعى" الذى هرب بعد القضاء على بعض رجاله.

ويتحالف السرى “حمزة العيلى” مع صهيب "محمد علاء" قائد الأحواف من اجل القضاء على ابن الوالى الذى يفر هربا بعد ان يعود أبو طالب “وليد فواز” الوالى السابق للفسطاط.

ويدخل ابن الإمام الشافعي فى شجار مع احد الحراس عندما يطلب منه ان يعيد ابن إحدى النساء حيث تبحث عن ابنها بين المقبوض عليهم ولكنها لم تجده.

وأكد الشافعى على ضرورة وجود العلم ولكن في نفس الوقت من لم يكن على علم بأمور الدين ليس من حقه ان يفتى.

وتظهر علامات الحزن والاسى على وجه هند “سلمى أبو ضيف” التى تمكث بغرفتها وتنهار من البكاء الشديد بعد رفض خالها جلال الدين زواجها من عمرو “رامز أمير”



جميلة

الحلقة العاشرة من مسلسل جميلة، اليوم، عبر عدد من القنوات الفضائية، وتقوم ببطولته الفنانة ريهام حجاج وعدد كبير من النجوم.

وجاءت أحداث الحلقة متلاحقة ، حيث أدعي صديق زياد “ أحمد وفيق ” انه قام بضرب زوجته شيري “ يسرا اللوزي ” ، بعدما علم انها تقوم بنقل أخبار جميلة لـ “ نرمين ” ، حتي يسطيعوا ان يستكملوا خططتهم.

إما شهيرة “ سوس بدر ” فقد رفضت اقتراج زوجها ابنتها “ هشام إسماعيل ” باصدار بيان يوكد ان الفيديوهات التى إنتشرت لها مفبركة .

بابا المجال

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل بابا المجال

بقيام زكريا الديب "رياض الخولي" والد زين "مصطفى شعبان"، بالاستعداد لاستقبال نجله بعد عودته إلى عزبة شلبي بعدما حصل على البراءة من تهمة قتل 15 شخصا، وحكم الإعدام، وطلب من الاهالي الاحتفاء بخروج ابنه.

مذكرات زوج

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مذكرات زوج احداث مثيرة حيث ذهب رؤوف (طارق لطفي) إلى والدته (هناء الشوربجي) لمصالحتها، ودعته الي العودة الي شيرين التي تجسدها الفنانة عائشة بن احمد بعد ان انفصلوا في الحلقات السابقة.

فيما ذهبت نجيبة (سما إبراهيم) إلى منزل شيرين (عائشة بن أحمد)، وحكت لها عن تفاصيل علاقتها ب (خالد الصاوي)، وكيف ساءت علاقتهما الفترة الأخيرة.

رمضان كريم

بدأت أحداث الحلقة 12 من مسلسل رمضان كريم بعودة صبري فواز وبيومي فؤاد إلى مسكنهم ليتفاجآ بوجود شربات زوجة بيومي فؤاد التي تجسدها بدرية طلبة، وهي سيدة تقوم بأعمال سحر، وتردد كلمات غير مفهومة، وتلوم بعدها زوجها لأنه تركها وحيدة دون أموال ولم يعود إلى منزلهما بعدما خرج من السجن.

وتظهر ويزو خلال أحداث الحلقة مع زوجها بعدما تعرضا للضرب مجددا بسبب فيديوهات اللايت التي يصورونها في الحارة، وتشتكي لزوجة خالها سلوى عثمان مما فعله الناس بها في الشارع، لتنصحها بالتوقف عن تصوير هذه الفيديوهات في الحارة.

وتنتهي أحداث الحلقة بذهاب الطبيب اسماعيل فرغلي إلي منزل رمضان (سيد رجب) لعلاج كلب ويزو بدلا من سيد نجل رمضان.