هل توقع عقوبة على شريف إكرامي بعد واقعة المنشطات؟| تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن الكواليس التي صاحبت “إيجابية عينة شريف إكرامي” حارس بيراميدز، فيما يتعلق بالكشف عن المنشطات.

وقال هاني حتحوت، في برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إن شريف إكرامي كان ضمن اللاعبين الذين تم اختيارهم لاختبار عينة المنشطات في إحدى مباريات كأس الكونفدرالية.

وأشار حتحوت إلى أن إكرامي تناول مادة السوبرتين، وهي مادة موجودة في بعض الأدوية بغرض التخسيس.

وأوضح قائلًا: "هذا الدواء كان يحصل عليه شريف إكرامي؛ بغرض الحفاظ على لياقته، وطبقًا للمكونات الموجودة في الدواء، لا توجد مواد ممنوعة".

وأكد حتحوت أن هذا الدواء مصرح به، واكتُشفت فيه مواد محظورة، لم تكن مكتوبة ضمن مكونات الدواء، مضيفًا أن شريف إكرامي لديه جلسة استماع، وسيتكلم في فكرة أنه لم يتناول مادة منشطة بغرض تحسين الأداء، وأن هذا ليس موجودًا.

وتحدث حتحوت عن أن هذا الأمر، سيخفف من العقوبة؛ إن كانت هناك عقوبة، ستكون 3 أشهر ويمكن تخفيضها في الاستئناف، وهذا حال تم توقيع عقوبة على اللاعب.