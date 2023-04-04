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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمدة موسم ونصف.. الزمالك يحصل على توقيع المدير الفني الجديد

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، حصول مجلس إدارة نادي الزمالك على توقيع المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، خلفا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الزمالك يحصل على توقيع الألماني هيرليتش لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف".

 

إقالة فيريرا

كان نادي الزمالك، أعلن الشهر الماضي إقالة البرتغالي جوسفالدو فيريرا من تدريب الفريق، بعد تدهور النتائج.

وفشل الزمالك في التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط.

كما يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 33 نقطة.

الزمالك أحمد حسن نادي الزمالك فيريرا هايكو هيرليتش

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