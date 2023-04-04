محافظ الشرقية يزور مستشفى بلبيس المركزي ويُشيد بأداء الأطباء

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مستشفى بلبيس المركزي وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الاطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم وكذلك التأكد من توافر الأدوية والامصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

أشاد محافظ الشرقية بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى داخل المستشفى وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة لهم.

شهدت جولة محافظ الشرقية بالمستشفى تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الفيروسات الكبدية واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي بصورة جيده مشدداً على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطرق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول وكذلك متابعة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامة المرضى.

كما حرص محافظ الشرقية علي متابعة الحالة الصحية لحالتين من مصابي حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل ونقل مطلع الأسبوع الماضي أمام قرية أولاد سيف بمركز بلبيس واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم واستفسر منهم عن مستوي الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة لحالتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مده اقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي والمترددين عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.