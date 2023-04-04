صورة حيرت الجميع لظهور درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء مدينة عربية

قد تبدو للوهلة الأولى صورة بواسطة برنامج تعديل الصور، لكنها صورة حقيقية تم توثيق منظر لا يوصف لدرب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء جزيرة سقطرى في اليمن.

صورة مذهلة لجزيرة سقطرى

ونشرت الجمعية الفلكية بجدة هذه الصورة، إذ تعتبر جزيرة سقطرى أرخبيل يمني على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي تقع على بعد 350 كم جنوب شبه الجزيرة العربية وعلى بعد 380 كم من رأس فرتك بمحافظة المهرة كأقرب نقطة في الساحل اليمني.

صنفت سقطرى في المركز الأول ضمن قائمة العشر الأماكن الأكثر غرابة في العالم. عذراء اليمن الفاتنة كما يسميها البعض أو جزيرة البخور وجزيرة النعيم، وجزيرة البركة وجزيرة اللؤلؤ وجزيرة اللبان وجزيرة دم الأخوين، كل هذه ألقاب أطلقت على جزيرة سقطرى اليمنية لما لهذه الجزيرة من مكانة عالمية كأهم محمية طبيعية ومتحف طبيعي.

سقطرى.. جمال الأرض والفضاء

أعلنت كمحمية طبيعية في عام 2000، وفي عام 2008 تم تصنيفها كأحد مواقع التراث العالمي، وتعد الجزيرة من أهم أربع جزر في العالم من ناحية التنوع الحيوي النباتي.

وتمتلك جزيرة سقطرى التابعة لليمن جمالاً طبيعياً فريداً من نوعه، حيث تضم الجزيرة الكثير من المناظر الخلابة والمذهلة.

ويأتي منظر درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء الجزيرة، الذي يعتبر من أكثر المناظر الخلابة على الإطلاق.

وتظهر المجرة على طول سفح جبلي ويتخلله العديد من الأشجار الضخمة والجذابة، ويعتبر هذا المكان وجهة سياحية شهيرة في الجزيرة.

ولكن ما يميز هذا المنظر بشكل خاص هو الطريقة التي يتجلّى بها الضوء على الأشجار الضخمة والمتدلية فوق الدرب، خلقاً منظراً ساحراً لا يوصف.

ويأتي منظر درب التبانة فوق أشجار أجكال بسماء الجزيرة في أوقات معينة من اليوم، وخاصةً في فترة الغروب، حيث يختلط لون السماء البرتقالي بالأحمر والأصفر، مما يخلق منظراً ساحراً وخلاباً يأسر الناظرين.

ويعتبر هذا المنظر الخلاب واحداً من أسباب جذب السائحين إلى جزيرة سقطرى، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة الفريدة التي تمتلكها الجزيرة. ومن المؤكد أن هذا المنظر سيستمر في جذب السياح والمسافرين من جميع أنحاء العالم، ويعد من أهم المعالم السياحية في اليمن بشكل عام، وجزيرة سقطرى بشكل خاص.

أنشطة سياحية في سقطرى

تضم جزيرة سقطرى العديد من الأنشطة السياحية الممتعة والمثيرة، بالإضافة إلى مناظرها الخلابة. ومن بين هذه الأنشطة:

الغوص، إذ تعتبر جزيرة سقطرى واحدة من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص في العالم، حيث تضم الجزيرة العديد من الشعاب المرجانية والأحياء البحرية الغنية والمتنوعة.

التحليق بالطائرات الشراعية، حيث يمكن للسياح التحليق بالطائرات الشراعية فوق سواحل الجزيرة والاستمتاع بمناظرها الخلابة من الأعلى.

رحلات القوارب، إذ يمكن للسياح الاستمتاع برحلات القوارب في المياه الزرقاء الصافية التي تحيط بالجزيرة، والتي تتيح لهم فرصة الاستمتاع بالمناظر الخلابة للسواحل والشواطئ.

بالإضافة إلى السباحة حيث تضم جزيرة سقطرى العديد من الشواطئ الجميلة التي تتيح للسياح الاستمتاع بالسباحة في المياه الدافئة والصافية.