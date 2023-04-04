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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد يستعد لأستضافة 1000 طالب وأسرهم على أكبر مائدة رمضانية| شاهد

أكبر مائدة رمضانية
أكبر مائدة رمضانية فى تاريخه.. تعليم بورسعيد يستعد لاستقبال

تستعد مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء 13 رمضان 4 ابريل فى استضافة 1000 طالب وطالبة وأسرهم من مختلف المراحل التعليمية بالمحافظة على أكبر مائدة افطار رمضانية فى تاريخ تعليم بورسعيد بل ربما هى الاكبر فى تاريخ محافظة بورسعيد.

 

وأكدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد فى تصريحات خاصة ان المائدة تقام تحت رعاية اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد و بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية فى اطار المشاركة المجتمعية ضمن الاحتفالات بعيد اليتيم لهذا العام .

 

واوضحت وكيل تعليم بورسعيد انه تم تجهيز ملعب نادى المعارف الرياضى لاستقبال الحدث الاكبر فى تاريخ المديرية مساء اليوم بشكل يليق بالمنظومة التعليمية و ابناءنا الطلاب بمختلف المدارس و المراحل التعليمية فى ربوع المحافظة .

أكبر مائدة رمضانية فى تاريخه.. تعليم بورسعيد يستعد لاستقبال ١٠٠٠ طالب

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وشددت وكيل تعليم بورسعيد على ان اقدام مديرية بورسعيد التعليمية على تنفيذ تلك الفاعلية يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة خلق روح من الترابط بين الطلاب و المدارس والتأكيد على ان المدرسة هى البيت الثانى لكل طالب و طالبة والذى يتم من خلالها خلق الشخصية وافراز المواهب المتعددة لبناء نشئ سوى يستطيع قيادة الوطن فى المستقبل .

 

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد شكرها لكل من ساهم فى انجاح هذا العمل واثبات تكاتف هيئات المجتمع المدنى مع المنظومة التعليمية فى محافظة بورسعيد تحت رعاية ربان السفية بالمحافظة اللواء عادل الغضبان لتكون دائما بورسعيد مثلا يحتذى به بين المحافظات وقاطرة للتنمية منذ اعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسى واصبحت من بعدها هى الاولى فى شتى المجالات .

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هذا وقد رصدت عدسات صدى البلد الاستعدادات الكاملة للفاعلية التى يشهدها نادى المعارف الرياضى اليوم مع انطلاق مدفع الافطار بحضور محافظ بورسعيد ولفيف من القيادات التنفيذية و الشعبية و الدينية بالمحافظة بجانب هيئات المجتمع المدنى يسبقهم الطلاب و اسرهم .

 

 

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