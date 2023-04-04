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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جت سليمة.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل دنيا سمير غانم

مسلسل جت سليمة
مسلسل جت سليمة

يعرض مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم ابتداء من يوم الجمعة على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc  دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it.


ضيوف الشرف

يظهر الفنان أشرف عبد الباقى فى دراما رمضان من خلال ظهوره كضيف شرف فى مسلسل “جت سليمة" مع الفنانة دنيا سمير غانم.

وقام أشرف عبد الباقى بتصوير دوره ضمن احداث العمل فى قلعة صلاح الدين الأيوبي حيث جمعته عدد من المشاهد مع دنيا سمير غانم.

عودة بعد غياب

وتعود الفنانة دنيا سمير غانم بعمل كوميدى بعنوان “جت سليمة”، وذلك بعد أن كان آخر أعمالها فى دراما رمضان مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة”، والذى عرض منذ ثلاثة أعوام.

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.

جت سليمة

تتر جت سليمة

وأعلن أيمن بهجت قمر، تعاونه لأول مرة مع دنيا سمير غانم في تتر مسلسلها الرمضاني المقبل “جت سليمة”، ونشر عبر فيسبوك بوستر المسلسل وكشف تفاصيل الأغنية.

وأوضح أيمن بهجت قمر:" أول تتر ليا مع دنيا سمير غانم في مسلسلاتها.. ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.. عاملين أغاني هتعجبكم".

 

دراما رمضان خالد الصاوي سمير غانم دنيا سمير غانم محمد سلام اشرف عبد الباقي

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